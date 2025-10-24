Man United thay đổi cái nhìn về Cunha

Trước khi Matheus Cunha đặt chân tới Old Trafford, một vài tiếng nói trong giới bóng đá Anh từng cảnh báo rằng cầu thủ người Brazil có thể là “một cá tính khó hòa hợp”.

Cunha đang hoà nhập với Manchester United.

Nhưng chỉ sau vài tháng, phòng thay đồ Manchester United đã có câu trả lời khác – và đó là một lời khẳng định tích cực.

Gia nhập Man United trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, Cunha trở thành bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Ruben Amorim, sau khi đội bóng kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 62,5 triệu bảng với Wolves. Anh đến với danh tiếng của một tay săn bàn bền bỉ – người từng ghi 15 bàn và 6 kiến tạo ở Premier League mùa trước – nhưng đồng thời mang theo dấu hỏi về khả năng thích ứng và thái độ trong môi trường lớn như Old Trafford.

Chỉ vài tuần, những hoài nghi ấy dần tan biến. Cunha nhanh chóng hòa nhập trong hệ thống của Amorim, chơi gắn kết, chịu khó pressing và đặc biệt tỏa sáng trong trận thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield. Dù chưa có bàn thắng hay kiến tạo, anh vẫn được nội bộ đánh giá cao nhờ khả năng giữ bóng, giảm tải áp lực cho Bruno Fernandes và cách điều tiết nhịp độ trận đấu ở những phút cuối. The Sun cho biết các cầu thủ Man United “bị thuyết phục hoàn toàn bởi sự chín chắn và tinh thần đồng đội” mà Cunha mang lại.

Những lo ngại về “tính cách khó chịu” cũng nhanh chóng được dập tắt. Một nguồn tin nội bộ mô tả các buổi làm việc với Cunha là “hầu như hoàn toàn tích cực”. Anh sớm hòa nhập, thậm chí xây dựng mối quan hệ thân thiết với hậu vệ Luke Shaw - điều phản ánh sự cởi mở và chuyên nghiệp mà ít ai ngờ tới.

Cunha bỏ lỡ trận derby Manchester vì chấn thương gân kheo, nhưng đã trở lại mạnh mẽ và nhiều khả năng sẽ đá chính khi “Quỷ đỏ” tiếp Brighton cuối tuần này. Cầu thủ 26 tuổi chưa ghi bàn, nhưng điều đó có vẻ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong khi cựu hậu vệ Man City, Joleon Lescott mỉa mai rằng “Man United đang mua những cầu thủ hạng hai”, thì tại Old Trafford, mọi thứ đang diễn ra ngược lại. Amorim đã tìm thấy ở Cunha một cầu thủ biết hy sinh, biết làm nền cho đồng đội và sẵn sàng chiến đấu vì tập thể.

Và nếu Man United tiếp tục giữ được khí thế sau chiến thắng ở Anfield, sẽ không ngạc nhiên nếu chính Matheus Cunha trở thành biểu tượng cho tinh thần tái thiết của “Quỷ đỏ” - một tân binh bị hoài nghi, nhưng đang dần khiến tất cả phải thay đổi cách nhìn.