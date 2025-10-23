Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Casemiro gây ngỡ ngàng

  • Thứ năm, 23/10/2025 20:00 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Casemiro khiến giới chuyên môn nể phục khi cùng Matheus Cunha tự nguyện đến trung tâm Carrington sớm một ngày so với lịch trình sau khi trở về từ Nhật Bản.

Casemiro thể hiện thái độ chuyên nghiệp trước trận đấu với Liverpool.

Theo The Athletic, Matheus Cunha được cho phép nghỉ đến thứ sáu, nhưng vẫn có mặt hôm thứ năm tuần trước để tập hồi phục cá nhân. Và người đồng hành bất ngờ lại là Casemiro. Cả hai sau đó cùng góp mặt trong đội hình xuất phát, giúp MU giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool hôm 19/10.

Đáng chú ý, Casemiro gây ngỡ ngàng khi đá trọn 90 phút trong thất bại 2-3 của tuyển Brazil trước Nhật Bản ở trận giao hữu diễn ra tại châu Á hôm 14/10. Trong khi đó, Cunha chỉ góp mặt khoảng 30 phút. Dù vậy, Casemiro không cần nghỉ ngơi, mà lập tức lao vào tập luyện để kịp cho chuyến làm khách tới sân Anfield.

Ở tuổi 33, Casemiro không còn là máy quét bền bỉ như thời khoác áo Real Madrid, nhưng giá trị mang lại cho MU vẫn khác biệt. Trong 58 phút có mặt trên sân, tiền vệ người Brazil thể hiện hình ảnh của một thủ lĩnh thực thụ với sự điềm tĩnh, chính xác và bản lĩnh.

Casemiro thắng 75% các pha tranh chấp tay đôi, thực hiện 2 cú tắc bóng quyết định và không một lần bị đối thủ vượt qua. Bên cạnh Bruno Fernandes, anh giúp tuyến giữa "Quỷ đỏ" trở nên vững chãi, mang lại cảm giác chủ động và kiểm soát cần thiết.

Nhưng những con số ấy chỉ là phần nổi. Điều làm nên đẳng cấp của Casemiro nằm ở khả năng đọc trận đấu và điều tiết nhịp độ. Ngay cả tấm thẻ vàng vì pha vào bóng với Mohamed Salah cũng cho thấy sự tỉnh táo trong tư duy phòng ngự.

Không ngạc nhiên khi HLV Amorim chủ động rút Casemiro ra nghỉ sớm bởi với ông, tiền vệ người Brazil là nền tảng tinh thần của cả tập thể. Casemiro không còn ở thời kỳ đỉnh cao thể lực, nhưng cái chất nhà vô địch vẫn nguyên vẹn.

Casemiro liên tiếp 'tát' đồng đội

Tối 19/10, Casemiro có màn ăn mừng hài hước khi tát Amad Diallo lẫn Bryan Mbeumo trong chiến thắng 2-1 của MU trước Liverpool thuộc vòng 8 Premier League.

05:55 20/10/2025

Amorim gạch tên Casemiro

HLV Ruben Amorim gây ngỡ ngàng khi để Manuel Ugarte đá chính thay Casemiro ở đại chiến Liverpool - MU vào lúc 22h30 ngày 19/10 (giờ Hà Nội).

20:52 17/10/2025

MU ra tối hậu thư cho Casemiro

Tiền vệ Casemiro phải giảm lương nếu muốn gắn bó với MU, giữa lúc nhiều đội bóng ở Saudi Pro League và quê nhà Brazil bày tỏ sự quan tâm.

16:00 16/10/2025

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

