Amorim vỡ mộng với Lewandowski

Kế hoạch gây sốc của HLV Ruben Amorim nhằm đưa Robert Lewandowski về Old Trafford bị chủ đồng sở hữu MU - Sir Jim Ratcliffe - thẳng tay bác bỏ.

Chủ MU từ chối yêu cầu của Amorim vụ Lewandowski.

Dù chiến lược gia Bồ Đào Nha tin rằng sự xuất hiện của chân sút kỳ cựu người Ba Lan sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực cho phòng thay đồ, tỷ phú người Anh lại cho rằng đây là kiểu thương vụ mà MU “không được phép lặp lại sai lầm”.

Lewandowski, 37 tuổi, đang bước vào năm cuối hợp đồng với Barcelona và chưa nhận được đề nghị gia hạn. Cựu tiền đạo Bayern Munich hưởng mức lương khổng lồ khoảng 540.000 bảng mỗi tuần, và dự kiến sẽ ra đi theo dạng tự do vào mùa hè tới. Điều đó khiến nhiều CLB lớn châu Âu - trong đó có MU - manh nha ý định chiêu mộ anh.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, Sir Jim Ratcliffe kiên quyết nói không. Ông nhấn mạnh chính sách chuyển nhượng mới của CLB là đầu tư cho tương lai, không chi tiêu mù quáng cho các ngôi sao hết thời - một bài học đắt giá sau hàng loạt thương vụ không thật sự thành công như Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Edinson Cavani hay Bastian Schweinsteiger.

Trong bối cảnh MU đang nỗ lực cắt giảm quỹ lương khổng lồ và tái thiết đội hình theo hướng trẻ hóa, Lewandowski - dù đẳng cấp và giàu kinh nghiệm - không nằm trong kế hoạch của Ratcliffe. Với vị tỷ phú này, kỷ nguyên của những bản hợp đồng “ngắn hạn nhưng đắt đỏ” ở Old Trafford đã chính thức khép lại.