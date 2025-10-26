Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim vỡ mộng với Lewandowski

  • Chủ nhật, 26/10/2025 15:17 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Kế hoạch gây sốc của HLV Ruben Amorim nhằm đưa Robert Lewandowski về Old Trafford bị chủ đồng sở hữu MU - Sir Jim Ratcliffe - thẳng tay bác bỏ.

Chủ MU từ chối yêu cầu của Amorim vụ Lewandowski.

Dù chiến lược gia Bồ Đào Nha tin rằng sự xuất hiện của chân sút kỳ cựu người Ba Lan sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực cho phòng thay đồ, tỷ phú người Anh lại cho rằng đây là kiểu thương vụ mà MU “không được phép lặp lại sai lầm”.

Lewandowski, 37 tuổi, đang bước vào năm cuối hợp đồng với Barcelona và chưa nhận được đề nghị gia hạn. Cựu tiền đạo Bayern Munich hưởng mức lương khổng lồ khoảng 540.000 bảng mỗi tuần, và dự kiến sẽ ra đi theo dạng tự do vào mùa hè tới. Điều đó khiến nhiều CLB lớn châu Âu - trong đó có MU - manh nha ý định chiêu mộ anh.

Tuy nhiên, theo truyền thông Anh, Sir Jim Ratcliffe kiên quyết nói không. Ông nhấn mạnh chính sách chuyển nhượng mới của CLB là đầu tư cho tương lai, không chi tiêu mù quáng cho các ngôi sao hết thời - một bài học đắt giá sau hàng loạt thương vụ không thật sự thành công như Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Edinson Cavani hay Bastian Schweinsteiger.

Trong bối cảnh MU đang nỗ lực cắt giảm quỹ lương khổng lồ và tái thiết đội hình theo hướng trẻ hóa, Lewandowski - dù đẳng cấp và giàu kinh nghiệm - không nằm trong kế hoạch của Ratcliffe. Với vị tỷ phú này, kỷ nguyên của những bản hợp đồng “ngắn hạn nhưng đắt đỏ” ở Old Trafford đã chính thức khép lại.

MU sẽ lại là thế lực của Premier League

Cựu cầu thủ và chuyên gia bóng đá Jamie Redknapp bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Manchester United, khẳng định rằng đội bóng này có thể trở lại vị thế trước kia.

18 giờ trước

Welbeck kinh ngạc với MU

Tiền đạo Danny Welbeck của Brighton đánh giá cao sức mạnh của tập thể MU mùa này sau trận thua 2-4 của đội nhà tại vòng 9 Premier League rạng sáng 26/10.

20 giờ trước

Amorim lật ngược thế cờ MU

Giữa lúc bị hoài nghi và sức ép dồn dập, Ruben Amorim âm thầm tạo nên cuộc lột xác ngoạn mục ở Old Trafford.

23 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU từ chối Lewandowski Robert Lewandowski MU Amorim Lewandowski

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

Dan sao Real Madrid 'hoi toi' Lamine Yamal hinh anh

Dàn sao Real Madrid 'hỏi tội' Lamine Yamal

4 giờ trước 01:01 27/10/2025

0

Trận El Clasico tại Bernabeu đêm 26/10 khép lại không chỉ bằng chiến thắng 2-1 của Real Madrid, mà còn với một màn hỗn loạn nảy lửa giữa cầu thủ hai đội.

Yamal be mat sau phat ngon mia mai Real Madrid hinh anh

Yamal bẽ mặt sau phát ngôn mỉa mai Real Madrid

4 giờ trước 00:49 27/10/2025

0

Trái ngược với sự tự tin trước thềm trận đấu, tiền đạo Lamine Yamal có ngày thi đấu mờ nhạt trong thất bại 1-2 của Barcelona trước Real Madrid ở vòng 10 La Liga đêm 26/10.

