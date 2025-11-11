Tuyển Argentina gạch tên Alvarez vì chưa tiêm vaccine

Đội tuyển Argentina vừa khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi gạch tên 3 cầu thủ khỏi danh sách tập trung.

Alvarez không thể lên tuyển trong tháng này.

Theo kế hoạch, nhà vô địch thế giới có trận giao hữu duy nhất trong đợt tập trung tháng này gặp Angola vào ngày 14/11. Tuy nhiên, HLV Lionel Scaloni buộc phải loại 3 ngôi sao của Atletico Madrid gồm Nahuel Molina, Giuliano Simeone (con trai HLV Diego Simeone) và Julian Alvarez do chưa hoàn tất thủ tục tiêm vaccine sốt vàng da.

Liên đoàn bóng đá Argentina ra thông báo chính thức: "Ba cầu thủ của Atletico Madrid bị loại khỏi danh sách vì không kịp hoàn tất quy trình y tế liên quan đến vaccine sốt vàng da – điều kiện cần để được phép vào lãnh thổ Angola".

Sốt vàng da là bệnh truyền nhiễm do muỗi lây lan, có thể gây triệu chứng giống cúm nhẹ, nhưng trong trường hợp nặng có thể dẫn đến vàng da, xuất huyết và suy tạng. Căn bệnh này xuất hiện ở nhiều khu vực châu Phi, Nam Mỹ và Caribe, song hoàn toàn có thể phòng tránh bằng vaccine.

Việc ba cầu thủ bị loại vì vaccine khiến nội bộ đội bóng xôn xao, song HLV Scaloni khẳng định đây chỉ là trục trặc kỹ thuật, không ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội. Ngoài bộ ba trên, Argentina cũng không có sự phục vụ của Enzo Fernandez do chấn thương đầu gối chưa bình phục.

Ngược lại, HLV Scaloni đón một số gương mặt mới. Lisandro Martinez trở lại hội quân sau thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng chéo, nhưng chỉ tập luyện để hồi phục thể lực. Emi Buendia (Aston Villa) được gọi bổ sung, trong khi trung vệ Kevin Mac Allister – em trai của Alexis Mac Allister (Liverpool) – lần đầu tiên được lên tuyển.

Tuyển Argentina sẽ đóng quân tập luyện tại Alicante (Tây Ban Nha) trước khi di chuyển sang Angola thi đấu.