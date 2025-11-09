Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi cán mốc kiến tạo khủng

  • Chủ nhật, 9/11/2025 10:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Siêu sao người Argentina Lionel Messi có ngày thi đấu bùng nổ, giúp Inter Miami giành thắng lợi 4-0 trước Nashville ở play-off MLS Cup 2025 sáng 9/11.

Messi solo ghi bàn Sáng 9/11, Lionel Messi mở tỷ số giúp Inter Miami dẫn trước 1-0 trong trận play-off quyết định với Nashville.

Ngay trong 45 phút đầu tiên trên sân Chase, Messi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút 10 và 39. Đội chủ nhà thi đấu hứng khởi và dồn ép đối thủ, nhưng không có thêm bàn nào được ghi trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Messi tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo ở phút 76, giúp Allende ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter Miami. Trước đó, cũng chính Allende là người nâng tỷ số lên 3-0 sau đường chuyền dọn cỗ của Jordi Alba.

Với pha kiến tạo này, Messi cán mốc 400 kiến tạo trong sự nghiệp, thành tích chỉ kém huyền thoại Ferenc Puskas (404).

Messi tiếp tục thể hiện phong độ đáng kinh ngạc ở tuổi 38 trong màu áo Inter Miami. Hôm 25/10, siêu sao người Argentina đã giành Chiếc giày vàng MLS với thành tích 29 bàn sau 28 lần ra sân trong năm 2025.

Ở tuổi 38, Messi vẫn không ngừng tạo nên những cột mốc phi thường, chứng minh rằng khái niệm “giới hạn” dường như chưa bao giờ tồn tại trong hành trình của người được mệnh danh là GOAT – Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Duy Luân

Messi Lionel Messi Messi inter miami mls

    Đọc tiếp

    Bao dong do o Old Trafford hinh anh

    Báo động đỏ ở Old Trafford

    2 giờ trước 09:48 9/11/2025

    0

    HLV Ruben Amorim úp mở khả năng MU phải lao vào kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, trong bối cảnh hàng công bị tàn phá nặng nề bởi chấn thương và ba trụ cột sắp dự Cúp châu Phi (AFCON).

    HLV Wilshere thang hoa hinh anh

    HLV Wilshere thăng hoa

    3 giờ trước 09:08 9/11/2025

    0

    Rạng sáng 9/11, Luton Town hạ gục đội đầu bảng Stockport County 3-0 ngay trên sân đối thủ, đánh dấu chiến thắng thứ 4 liên tiếp kể từ khi huấn luyện viên Jack Wilshere dẫn đội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý