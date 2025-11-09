Messi cán mốc kiến tạo khủng

Siêu sao người Argentina Lionel Messi có ngày thi đấu bùng nổ, giúp Inter Miami giành thắng lợi 4-0 trước Nashville ở play-off MLS Cup 2025 sáng 9/11.

Messi solo ghi bàn Sáng 9/11, Lionel Messi mở tỷ số giúp Inter Miami dẫn trước 1-0 trong trận play-off quyết định với Nashville.

Ngay trong 45 phút đầu tiên trên sân Chase, Messi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở các phút 10 và 39. Đội chủ nhà thi đấu hứng khởi và dồn ép đối thủ, nhưng không có thêm bàn nào được ghi trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Messi tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo ở phút 76, giúp Allende ấn định chiến thắng 4-0 cho Inter Miami. Trước đó, cũng chính Allende là người nâng tỷ số lên 3-0 sau đường chuyền dọn cỗ của Jordi Alba.

Với pha kiến tạo này, Messi cán mốc 400 kiến tạo trong sự nghiệp, thành tích chỉ kém huyền thoại Ferenc Puskas (404).

Messi tiếp tục thể hiện phong độ đáng kinh ngạc ở tuổi 38 trong màu áo Inter Miami. Hôm 25/10, siêu sao người Argentina đã giành Chiếc giày vàng MLS với thành tích 29 bàn sau 28 lần ra sân trong năm 2025.

Ở tuổi 38, Messi vẫn không ngừng tạo nên những cột mốc phi thường, chứng minh rằng khái niệm “giới hạn” dường như chưa bao giờ tồn tại trong hành trình của người được mệnh danh là GOAT – Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.