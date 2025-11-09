HLV Wilshere thăng hoa

Rạng sáng 9/11, Luton Town hạ gục đội đầu bảng Stockport County 3-0 ngay trên sân đối thủ, đánh dấu chiến thắng thứ 4 liên tiếp kể từ khi huấn luyện viên Jack Wilshere dẫn đội.

Việc bổ nhiệm Wilshere được xem là một quyết định táo bạo của Luton Town.

Ở vòng 15 League One (thuộc giải hạng Hai nước Anh), Luton Town gây bất ngờ lớn với chiến thắng ấn tượng 3-0 trước đội đầu bảng Stockport ngay tại sân Edgeley Park. Trước trận này, Stockport County đang có phong độ cao khi thắng bốn trận liền để chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Wilshere, Luton lột xác.

Hai năm trước, Luton Town từng gây bất ngờ ở Ngoại hạng Anh. Giờ đây, CLB này phải vật lộn cho cuộc chiến ở League One, giải hạng Hai nước Anh. Thế nhưng, ba bàn thắng và thế trận áp đảo ngay trên sân đội đầu bảng giúp "The Hatters" gửi thông điệp mạnh mẽ đến phần còn lại của giải đấu, rằng họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho tấm vé thăng hạng trở lại Championship mùa tới.

Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Luton Town kể từ khi huấn luyện viên Wilshere dẫn đội. Sau thất bại cay đắng 0-2 trước Mansfield Town ngay trên sân nhà ở trận ra mắt tại vòng 11 League One, HLV Wilshere giúp Luton Town lấy lại nhịp thi đấu.

Trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, hàng công Luton ghi tới 11 bàn thắng. Sau chuỗi trận sa sút hồi đầu tháng 10, Luton Town kỳ vọng Wilshere, với kinh nghiệm phát triển tài năng trẻ và phong cách huấn luyện đầy triển vọng, sẽ tiếp tục giúp đội bóng lấy lại ổn định và hướng tới mục tiêu thăng hạng.