Tuyển thủ Indonesia làm nên lịch sử ở Bundesliga

Hôm 9/11, Kevin Diks trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên ghi bàn ở Bundesliga, trong chiến thắng thuyết phục 3-1 của Borussia Mönchengladbach trước Cologne tại vòng 10.

Kevin Diks đang chơi bóng cho Monchengladbach tại Đức.

Tuyển thủ Indonesia thi đấu trọn vẹn 90 phút, ghi bàn trong chiến thắng đậm của đội bóng Bundesliga. Phút 61, anh được các đồng đội tin tưởng thực hiện quả phạt đền và sút thành công.

Diks ghi bàn đầu tiên ở Bundesliga, và cũng trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên sút tung lưới đối thủ tại hạng đấu cao nhất nước Đức. Ngoài ra, anh còn nổi bật với các thống kê ấn tượng: đóng góp 12 tình huống phòng ngự, thực hiện 7 pha thu hồi bóng, thắng 5/7 cuộc tranh chấp tay đôi, và hoàn thành 54/58 đường chuyền (tỷ lệ 93%), trong đó có 7/8 đường chuyền dài và một đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

Diks được FotMob bầu là cầu thủ hay nhất trận. Trong vai trò hậu vệ (trung vệ lệch) trái ở hàng thủ Gladbach, Kevin Diks có ngày thi đấu đáng nhớ. Đây mới là trận thắng tại Bundesliga thứ hai của Gladbach kể từ cuối tháng 3.

Trong ngày Diks tỏa sáng, Gladbach tiếp tục cho thấy dấu hiệu hồi sinh. Ở vòng 9, Diks cũng thi đấu trọn vẹn 90 phút khi Gladbach đè bẹp St. Pauli với tỷ số 4-0.

Hồi tháng 8, Kevin Diks đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá Indonesia khi ra sân tại Bundesliga trong màu áo Monchengladbach ở trận đấu với Hamburg tại vòng mở màn mùa giải 2025/26.

Tuyển thủ Indonesia khi đó đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên ra sân ở Bundesliga. Được định giá hơn 4,5 triệu euro, Diks là một trong những cầu thủ Đông Nam Á đáng chú ý nhất tại châu Âu ở thời điểm hiện tại. Anh sinh năm 1996, có mẹ là người gốc Indonesia.