Đội bóng châu Âu tự tin có Messi

  • Chủ nhật, 9/11/2025 21:50 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Giới bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sục sôi trước viễn cảnh Lionel Messi khoác áo Galatasaray, sau khi Chủ tịch Dursun Ozbek úp mở khả năng dễ dàng chiêu mộ siêu sao người Argentina.

Galatasaray sẵn sàng chiêu mộ Messi.

Chia sẻ trên Fanatik, ông Ozbek tuyên bố: "Anh vừa nói Messi à? Galatasaray chứng minh chúng tôi biết cách làm những thương vụ đúng đắn. Chúng tôi không mua nhiều cầu thủ, nhưng đúng người. Đội hình này vô địch 3 năm liên tiếp, giữ được bộ khung và nâng tầm tài chính. Chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực để nghĩ về những bản hợp đồng lớn hơn nữa".

Lời khẳng định đầy ẩn ý ấy được xem là cú hích cho tin đồn Galatasaray đang lên kế hoạch gây địa chấn với Messi. CLB Thổ Nhĩ Kỳ từng đưa về hàng loạt tên tuổi lớn như Mauro Icardi, Victor Osimhen, Wilfried Zaha, Dries Mertens hay Lucas Torreira.

"Chúng tôi nâng tầm đội bóng lên đẳng cấp cao nhất. Thế nên câu hỏi về thương vụ Messi không hề viển vông", Ozbek nói thêm. "Mọi việc đều được tính toán trong khả năng tài chính. Mục tiêu tiếp theo là tiến xa ở châu Âu, và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó".

Dù vậy, giấc mơ Messi với Galatasaray còn nhiều rào cản. Anh gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028. Leo cũng nhiều lần khẳng định hạnh phúc cùng gia đình ở Florida.

Điểm sáng cho Galatasaray là giai đoạn nghỉ giữa mùa của MLS (từ tháng 12 đến tháng 3), khi Messi không thi đấu. Đó có thể là cơ hội để đại diện Thổ Nhĩ Kỳ thuyết phục anh đến Istanbul theo dạng hợp đồng ngắn hạn. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và khát vọng bành trướng ở châu Âu, Galatasaray dường như sẵn sàng cho canh bạc lớn nhất lịch sử Super Lig.

