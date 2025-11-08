Đồng đội cũ so sánh Ronaldo với Messi

Trong cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời (GOAT), tiền đạo Federico Chiesa của Liverpool đã bày tỏ quan điểm của mình.

Chiesa khi sát cánh cùng Ronaldo.

Chiesa chia sẻ: “Tôi từng chơi cùng Cristiano Ronaldo và đó là trải nghiệm tuyệt vời. Cả Ronaldo lẫn Leo Messi đều là những cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá. Nhưng nếu phải chọn một người, tôi phải nói rằng Messi chính là cầu thủ vĩ đại nhất".

Quan điểm của Chiesa một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận vốn đã rất sôi nổi trong cộng đồng bóng đá về việc ai xứng đáng với danh hiệu GOAT. Ronaldo nhiều lần tự nhận mình là cầu thủ hay nhất mọi thời đại, tuy nhiên không ít đồng đội và những ngôi sao từng đối đầu với anh lại dành sự tôn trọng đặc biệt cho Messi.

Phát biểu Chiesa đưa ra chỉ ít ngày sau bài phỏng vấn của Ronaldo với nhà báo Piers Morgan. Tại đây, CR7 cũng nói về màn so sánh giữa anh và Messi: "Tôi không đồng ý [rằng Messi giỏi hơn]. Tôi không muốn khiêm tốn".

Chiesa từng sát cánh cùng Ronaldo tại Juventus. Sau khi CR7 rời đi vào năm 2021, Chiesa cũng nói lời chia tay CLB Serie A vào mùa hè 2024 để gia nhập Liverpool. Ở mùa này, tiền đạo người Italy ghi 2 bàn sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Cuộc tranh luận về GOAT giữa Messi và Ronaldo dường như sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, bởi cả hai đều đã gia hạn hợp đồng với CLB chủ quản. Dù không còn ở độ tuổi sung mãn, hai siêu sao này vẫn là trụ cột khó thay thế.

