Real Madrid 'hái vàng' từ Bernabeu

Real Madrid sẽ trình Đại hội đồng ngân sách kỷ lục 1,248 tỷ euro cho mùa 2025/26, trong đó sân Bernabeu trở thành trung tâm tạo lợi nhuận, giúp CLB bứt phá cả khi không có bóng đá.

Real Madrid đang có "mỏ vàng" là sân Bernabeu.

Real Madrid bước vào mùa 2025/26 với bản ngân sách lớn nhất trong lịch sử: 1,248 tỷ euro doanh thu thường niên, chưa tính chuyển nhượng. Con số này cho thấy hướng phát triển mới dưới thời Chủ tịch Florentino Perez, lấy Bernabeu làm cỗ máy kiếm tiền.

Theo báo cáo nội bộ, doanh thu của Real tăng thêm 63,5 triệu euro so với mùa trước, tương đương mức tăng 5%. Hai yếu tố tạo nên cú nhảy vọt là hoạt động thương mại của sân Bernabeu và các hợp đồng tài trợ mới. Sân vận động giờ đây không chỉ là biểu tượng, mà còn là trung tâm tài chính của CLB.

Mùa 2024/25 đã chứng minh điều đó. Chỉ riêng hoạt động kinh doanh tại sân, không tính vé hay khu VIP, Real thu về 79,1 triệu euro. Trong đó, Bernabeu Tour mang lại 52,6 triệu, các sự kiện và hòa nhạc 15,4 triệu, chuỗi nhà hàng 10,3 triệu. Tất cả đạt được dù sân chưa khai thác hết công suất.

Mùa tới, Real kỳ vọng bước tiến lớn hơn khi toàn bộ khu ẩm thực, không gian VIP và các sự kiện quốc tế đi vào vận hành. Doanh thu từ hạng mục “Hội viên và Sân vận động” dự kiến tăng từ 326,8 triệu lên 402,4 triệu euro.

Ngày 23/11, khi trình bản kế hoạch này trước Đại hội đồng, Real sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng: Bernabeu là mỏ vàng của CLB. Sân vận động không chỉ mang lại danh tiếng, mà còn giúp Real Madrid kiếm tiền ngay cả trong những ngày không có trận đấu.