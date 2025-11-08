Real bất mãn với HLV tuyển Tây Ban Nha

Quyết định mới nhất của HLV Luis de la Fuente trong danh sách triệu tập đội tuyển Tây Ban Nha đã khiến Real Madrid bất bình.

Alvaro Carreras không được triệu tập lên tuyển.

Ở tuổi 22, Carreras đang trải qua giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ dưới thời HLV Xabi Alonso. Anh chiếm trọn niềm tin của ông thầy sinh năm 1981 nhờ lối chơi năng động, khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng và tư duy chiến thuật ngày càng hoàn thiện.

Không chỉ vững chắc trong phòng ngự, Carreras còn đóng góp trực tiếp vào mặt trận tấn công với những pha kiến tạo quan trọng, giúp Real Madrid duy trì vị thế dẫn đầu tại La Liga và chơi ổn định ở Champions League.

Tuy nhiên, HLV Luis de la Fuente lại quyết định không triệu tập anh, thay vào đó ưu tiên những cái tên giàu kinh nghiệm hơn cho vị trí hậu vệ trái như Alex Grimaldo (Leverkusen) và Marc Cucurella (Chelsea).

Trong buổi họp báo, ông cho rằng lựa chọn của mình nhằm “đảm bảo sự cân bằng chiến thuật” cho đội hình. Dù vậy, theo Fichajes, tại Real Madrid, nhiều người cho rằng màn trình diễn của Carreras xứng đáng nhận được cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.

Quyết định này khiến "Los Blancos" thất vọng, bởi họ coi Carreras là tài sản lớn cho cả hiện tại lẫn tương lai. Đối với Carreras, đây là lời nhắc nhở rằng anh cần tiếp tục duy trì phong độ và cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn chinh phục màu áo đỏ của "La Roja". Sự vắng mặt này không làm giảm giá trị của anh tại Bernabeu, mà chỉ là động lực để cựu cầu thủ Manchester United chứng minh bản thân hơn nữa trong giai đoạn tới.

Danh sách tuyển Tây Ban Nha cho loạt trận vòng loại World Cup. Thầy trò De La Fuente lần lượt gặp Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ vào 16 và 19/11.