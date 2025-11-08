Hết rồi, cầu thủ nhập tịch Malaysia

Bị FIFA treo giò một năm, Gabriel Palmero mất chỗ đứng tại Salamanca và phải quay lại Tenerife, khép lại hành trình ngắn ngủi tại CLB mới.

Gabriel Palmero chia tay Unionistas de Salamanca sau khi đội bóng Tây Ban Nha quyết định chấm dứt hợp đồng cho mượn. Cầu thủ 23 tuổi trở lại CD Tenerife trong bối cảnh bị FIFA treo giò một năm và chưa rõ tương lai thi đấu.

Unionistas xác nhận thông tin này trong thông cáo phát đi tối 7/11. Câu lạc bộ cho biết đạt được thỏa thuận với Tenerife để hủy hợp đồng cho mượn của Palmero. Lý do là sau khi FIFA bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt, cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu. Đội bóng cũng nói rõ rằng việc chấm dứt hợp đồng không phát sinh chi phí.

“Unionistas de Salamanca cảm ơn sự cống hiến của cầu thủ trong thời gian thi đấu tại Salamanca”, câu lạc bộ viết.

Quyết định đến chỉ vài ngày sau khi FIFA chính thức bác kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và giữ nguyên toàn bộ án phạt dành cho nhóm cầu thủ liên quan đến vụ vi phạm quy định đăng ký thi đấu quốc tế. Palmero nằm trong số bảy cầu thủ bị treo giò 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ. FAM cũng bị phạt tổng cộng 350.000 franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 1,8 triệu ringgit.

Những cái tên khác chịu án phạt gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Imanol Machuca. Tất cả đều từng thi đấu tại Malaysia và bị FIFA xác định vi phạm quy định về tư cách cầu thủ trong đội tuyển quốc gia.

Trước đó, Unionistas từng tạm đình chỉ Palmero hồi cuối tháng 9 ngay sau khi FIFA thông báo án cấm. Cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn bày tỏ quyết tâm tiếp tục chiến đấu để chứng minh mình vô tội. Anh nói: “Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi tin vào sự thật và vào những gì mình đã làm”.

Tuy nhiên, sau phán quyết mới nhất của FIFA ngày 3/11, mọi nỗ lực kháng cáo đều thất bại. Palmero không còn cơ hội thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Việc trở lại Tenerife chỉ mang tính thủ tục vì cầu thủ 23 tuổi vẫn trong thời gian bị treo giò.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia khẳng định đã gửi yêu cầu FIFA cung cấp bản quyết định có lý do chi tiết. FAM cho biết sẽ tham khảo ý kiến đội ngũ pháp lý trước khi đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Án phạt này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về quy trình kiểm tra hồ sơ cầu thủ nhập tịch của Malaysia, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các CLB trong việc thẩm định tính hợp lệ của hợp đồng.

Với Palmero, chặng đường sắp tới đầy bất định. Anh không được thi đấu, mất cơ hội duy trì phong độ và có thể phải rời Tenerife nếu CLB quyết định thanh lý sớm. Từ một cầu thủ từng được kỳ vọng tại Malaysia, giờ anh trở thành biểu tượng cho một vụ việc khiến cả nền bóng đá khu vực lao đao.