Án treo giò 9 trận làm dậy sóng bóng đá Anh

  • Thứ bảy, 8/11/2025 09:34 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tiền đạo Milutin Osmajic của Preston bị FA treo giò 9 trận và phạt 21.000 bảng vì cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc với cựu sao Manchester United, Hannibal Mejbri.

Năm ngoái, Osmajic từng bị cấm thi đấu 8 trận vì cắn đối thủ.

Osmajic còn phải tham gia khóa học giáo dục bắt buộc. Vụ việc xảy ra trong trận Preston hòa Burnley 0-0 ở Championship hồi tháng 2. Năm ngoái, Osmajic từng bị treo giò 8 trận và phạt 15.000 bảng vì hành vi bạo lực liên quan tới việc cắn cầu thủ Owen Beck.

Theo báo cáo, Mejbri phản ứng mạnh mẽ trước lời lẽ của Osmajic trong trận hòa 0-0, khiến trọng tài phải tạm dừng trận đấu vài phút. FA mở cuộc điều tra và cáo buộc Osmajic có hành vi phân biệt chủng tộc nghiêm trọng.

Việc Osmajic bị treo giò 9 trận vì cáo buộc phân biệt chủng tộc đang gây xôn xao dư luận bóng đá Anh, thu hút sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ khắp cả nước.

Osmajic phủ nhận mọi cáo buộc, còn Preston cam kết bảo vệ cầu thủ. Trên X, CLB viết: "Chúng tôi thất vọng trước quyết định của Ủy ban độc lập. Milutin khẳng định vô tội và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ anh ấy".

Hai tuần sau vụ việc, Preston tái đấu Burnley ở FA Cup mùa trước, nhưng các cầu thủ Clarets từ chối bắt tay Osmajic trước trận. Mejbri ngồi dự bị trận này, trong khi Osmajic ghi bàn thứ hai giúp Preston thắng 3-0.

Osmajic, 26 tuổi, là chân sút số một của Preston tại Championship mùa giải năm nay với 4 bàn sau 11 trận. Đây là lần thứ hai tiền đạo này nhận án treo dài hạn kể từ khi sang Anh năm 2023.

