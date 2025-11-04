Lỗ hổng của bóng đá Malaysia

Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đối mặt sức ép lớn về trách nhiệm trong quy trình xác minh cầu thủ nhập tịch.

Quyết định của FIFA khiến FAM đối mặt với sức ép lớn.

Theo News Straits Times, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA ra án phạt đều do một người đàn ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah (Tengku Muda Pahang) giới thiệu. Nhóm cầu thủ này được ông đề xuất tới FAM sau khi làm việc với các đại diện của họ.

Trong khi đó, Hoàng tử bang Johor - Tunku Ismail Sultan Ibrahim, đóng vai trò cố vấn đội tuyển quốc gia Malaysia, tiết lộ có ít nhất 27 cầu thủ từng được các đại diện gửi hồ sơ, thông tin đến FAM để xem xét trong quá trình tuyển chọn.

Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của FAM, dư luận Malaysia đồng loạt đặt câu hỏi về trách nhiệm trong khâu xác minh giấy tờ và lý lịch của các cầu thủ nhập tịch. Nhiều ý kiến cho rằng FAM thiếu thận trọng trong quá trình rà soát trước khi nộp hồ sơ lên FIFA, dẫn đến hậu quả nặng nề.

"Các đại diện hay tuyển trạch viên có thể cung cấp thông tin ban đầu, nhưng việc xác minh tính hợp pháp và đầy đủ của hồ sơ vẫn thuộc trách nhiệm của FAM", News Straits Times dẫn lời của cố vấn Tunku Ismail.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Action Football Asia - Effendi Jagan Abdullah, đồng thời là người đại diện được FIFA cấp phép, cũng nhấn mạnh quy trình thẩm định cầu thủ phải được thực hiện nghiêm ngặt.

"Các công ty đại diện bóng đá chịu sự quản lý của FIFA và phải tuân thủ quy định. Tuy nhiên, FAM cần tự tiến hành kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng trước khi gửi hồ sơ lên FIFA. Nếu có dấu hiệu sai phạm, họ có thể gửi khiếu nại để FIFA xử lý", ông nhấn mạnh.

Trong bối cảnh FIFA theo dõi sát sao vụ việc, FAM chịu sức ép lớn về tính minh bạch trong quản lý và quy trình nhập tịch cầu thủ.