Chiêu trò giúp Man City thoát án phạt từ UEFA

Man City hủy buổi tập bắt buộc trước trận gặp Dortmund ở Champions League hôm 6/11, nhưng vẫn thoát án phạt.

Man City lách luật để tránh án phạt của UEFA.

Theo lịch trình, thầy trò Pep Guardiola phải tập vào thứ ba (giờ địa phương) để truyền thông được phép dự 15 phút đầu, đúng với luật UEFA. Tuy nhiên, sau chiến thắng 3-1 trước Bournemouth cuối tuần qua, Guardiola hủy buổi tập và cho các học trò nghỉ trọn ngày. Ông cho rằng đội bóng cần thời gian hồi phục thể lực hơn là ra sân tập cho có lệ.

Thông thường, động thái này có thể khiến Man City đối mặt án phạt, bởi UEFA yêu cầu mọi đội bóng tham dự cúp châu Âu đều phải tổ chức một buổi tập chính thức vào ngày liền kề trận đấu. Nhưng Man City khéo léo tận dụng một điều khoản mở.

Nếu một CLB không thể tổ chức buổi tập chính thức vào ngày trước trận đấu, họ phải thống nhất với UEFA một phương án thay thế để đảm bảo giới truyền thông vẫn được tiếp cận quá trình chuẩn bị của đội tối thiểu 15 phút.

Và đó là cách Man City thoát hiểm. Đội bóng nước Anh gửi cho UEFA 15 phút video từ buổi tập hôm thứ hai, thay cho buổi tập công khai. UEFA chấp thuận giải pháp này và cho phép các đài truyền hình sử dụng hình ảnh như tư liệu chính thức.

Pep Guardiola giải thích lý do phá lệ: "Tôi từng làm vậy vài lần rồi, không nhiều nhưng đủ để hiểu điều gì tốt nhất cho cầu thủ. Trận gặp Bournemouth quá căng, tôi muốn họ ở nhà nghỉ ngơi. Lịch thi đấu dày đặc, chẳng ai có thể thay đổi điều đó".

Sự linh hoạt của Guardiola, cộng với cách xử lý mềm dẻo của UEFA, giúp Man City duy trì sự chuẩn bị tối ưu, và tránh được rắc rối. Trở lại với trận gặp Dortmund trên sân Etihad, Man City thắng 4-1 và vươn lên vị trí thứ 4 với 10 điểm sau 4 lượt trận.