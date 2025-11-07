'Ông vua tiền thưởng' ở Champions League mùa này

Man City không phải là đội có thành tích tốt nhất, nhưng lại vượt mặt tất cả để thu về số tiền thưởng nhiều nhất.

Man City là "ông vua" bóng đá Anh trong hệ thống phân phối tiền của UEFA.

Sau lượt trận thứ 4 kịch tính của vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26, cuộc đua không chỉ xoay quanh điểm số mà còn về khoản tiền thưởng khổng lồ từ UEFA.

Man City và Bayern Munich là hai đội vượt ngưỡng 70 triệu euro, nhưng CLB Anh nhỉnh hơn khi cán mốc 72,5 triệu euro tiền thưởng. Trong khi đó, dù toàn thắng cả 4 trận, Bayern thu về 71,5 triệu euro tiền thưởng. Man City thắng 3, thua 1, nhưng là "vua" tiền thưởng ở Champions League mùa này.

Đây là một nghịch lý, nhưng phản ánh cách chia tiền thưởng từ UEFA. Với tổng quỹ thưởng lên đến hơn 2,46 tỷ euro cho toàn bộ mùa giải, mỗi chiến thắng mang về cho các đội 2,1 triệu euro, hòa 750.000 euro, cộng thêm tiền tham dự cố định 18,62 triệu euro và các khoản khác từ bản quyền truyền hình.

Man City kiếm nhiều hơn Bayern Munich dù thi đấu kém hơn đối thủ, bởi lẽ hệ số truyền hình của CLB nước Anh tốt hơn, nên nhận tiền từ UEFA nhiều hơn. Tương tự, Arsenal (65,4 triệu euro) và Inter Milan (62,1 triệu euro) dù toàn thắng cả 4 trận nhưng kiếm tiền kém xa Bayern hay Man City.

Trong top 5 đội kiếm tiền nhiều nhất còn có PSG (68,5 triệu euro) và Real Madrid (64,8 triệu euro). Theo dữ liệu cập nhật từ UEFA, sau vòng 4 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt.Các đội Anh tiếp tục thống trị cuộc chơi tài chính, nhờ chuỗi thắng ấn tượng và hệ số truyền hình cao.

