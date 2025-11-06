Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bóng đá Anh sắp rung chuyển vì Man City

  Thứ năm, 6/11/2025 20:31 (GMT+7)
Premier League chuẩn bị công bố phán quyết lịch sử liên quan đến 115 cáo buộc tài chính nhắm vào Man City.

Man City khả năng nhận được phán quyết trong tháng 11 này.

Theo truyền thông Anh, kết luận từ Ủy ban độc lập dự kiến được công bố ngay trong tháng 11 này, có thể trùng với đợt nghỉ thi đấu quốc tế. Sportbible nhận định phán quyết dành cho Man City có thể làm rung chuyển bóng đá Anh.

Man City bị cáo buộc vi phạm quy định tài chính trong giai đoạn 2008-2018, gồm 54 lần cung cấp sai thông tin tài chính, 14 lần khai không chính xác về lương thưởng HLV và cầu thủ, 5 lần vi phạm quy tắc UEFA FFP, cùng 7 lần vi phạm bộ quy tắc PSR của Premier League. Ngoài ra, 35 cáo buộc khác liên quan đến việc không hợp tác điều tra trong thời gian từ cuối năm 2018 đến đầu 2023.

Phiên điều trần kéo dài 10 tuần vào mùa thu 2024, nhưng đến nay chưa có phán quyết chính thức. Trước đó, Man City khẳng định có đủ bằng chứng không thể chối cãi để chứng minh trong sạch. Dù vậy, truyền thông Anh dự đoán các hình phạt tiềm năng dành cho "The Citizens" có thể là trừ điểm, phạt tiền hoặc thậm chí xuống hạng, dù tất cả mới dừng ở mức suy đoán.

Cựu cố vấn tài chính của Man City, Stefan Borson, nhận định rằng Premier League sẽ không dừng lại dù thua kiện, bởi ban điều hành có nghĩa vụ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Giờ đây, thế giới bóng đá đang chờ đợi phán quyết lịch sử – có thể làm thay đổi vị thế của một trong những CLB quyền lực nhất hành tinh.

