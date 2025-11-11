Tối hậu thư cho Rashford

Marcus Rashford đang hồi sinh sự nghiệp ở Barcelona, nhưng để được ký hợp đồng dài hạn, tiền đạo người Anh phải vượt qua 3 thử thách mà HLV Hansi Flick đặt ra.

Rashford phải đáp ứng 3 yêu cầu của HLV Flick.

Gia nhập sân Camp Nou theo dạng cho mượn sau quãng thời gian sa sút ở MU, Rashford nhanh chóng hòa nhập và bùng nổ trong môi trường mới. Sau 12 trận trên mọi đấu trường, anh ghi 6 bàn và có 9 kiến tạo.

Tuy nhiên, phong độ ấn tượng ấy chưa đủ để Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Theo tờ SPORT, HLV Flick và ban huấn luyện yêu cầu Rashford cải thiện ở 3 khía cạnh quan trọng, nếu muốn được ở lại lâu dài.

Thứ nhất, tính kỷ luật chiến thuật. Khi Lamine Yamal được trao vai trò tự do bên cánh phải, cầu thủ đá cánh trái như Rashford buộc phải làm việc với cường độ cao hơn ở khâu hỗ trợ phòng ngự. Đây vốn không phải điểm mạnh của anh, nhưng Flick yêu cầu Rashford phải tham gia pressing tập thể với cường độ cao và lùi về nhanh để bọc lót cho hậu vệ biên.

Thứ hai, khả năng thích ứng và phối hợp nhóm. Rashford cần cải thiện sự kết nối với tuyến giữa trong những pha phản công và gây áp lực. Barca muốn duy trì cấu trúc chiến thuật ổn định dù là Rashford hay Raphinha được sử dụng.

Thứ ba, hiệu suất dứt điểm. Dù đang có thống kê ấn tượng, Rashford vẫn bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn. Flick cho rằng anh cần tỏ ra sắc bén hơn và quyết đoán hơn trong vùng cấm.

Tương lai của Rashford ở Camp Nou vì thế còn bỏ ngỏ. Anh thể hiện đúng tiềm năng, nhưng để biến bản hợp đồng cho mượn thành chuyến phiêu lưu dài hạn, Rashford phải chứng minh bản thân có thể trở thành một mắt xích toàn diện trong hệ thống kỷ luật của HLV Flick.