MU tự làm đau mình vì Rashford

Trong khi Marcus Rashford hồi sinh rực rỡ ở Barcelona, Manchester United chỉ còn biết tiếc nuối vì chính họ đã để ngôi sao của mình ra đi.

Rashford hoà nhập rất nhanh ở Barca.

Marcus Rashford đang viết lại câu chuyện của bản thân tại Tây Ban Nha. Tại Balaidos rạng sáng 10/11, anh trở thành nguồn cảm hứng giúp Barcelona đánh bại Celta Vigo 4-2 ở vòng 12, trong một trận đấu đầy tốc độ, kỹ thuật và cảm xúc.

Rashford giờ đã khác

Hai pha kiến tạo, hai lần khởi nguồn bàn thắng. Rashford không chỉ chơi hay, anh còn thể hiện tinh thần mà người hâm mộ Manchester United từng say mê. Màn trình diễn ấy như một lời nhắc cho Old Trafford: họ từng có một cầu thủ mang dáng dấp thủ lĩnh, nhưng lại để anh tìm lại bản ngã ở nơi khác.

Barca mở tỷ số sớm nhờ cú sút 11 mét của Robert Lewandowski. Celta gỡ hòa, rồi lại bị vượt lên khi Rashford tung đường tạt vừa tầm cho Lewandowski đánh đầu nâng tỷ số. Celta vùng lên và có bàn gỡ thứ hai, nhưng ngay trước giờ nghỉ, Rashford lại khiến hàng thủ đối phương chao đảo. Pha chuyền bóng chính xác của anh giúp Lamine Yamal ghi bàn, đưa Barca dẫn 3-2.

Hiệp hai, Barca kiểm soát hoàn toàn. Lewandowski hoàn tất cú hat-trick, khép lại trận thắng đậm nhất của họ trong ba tuần qua. Với việc Real Madrid bị Rayo Vallecano cầm hòa, đội bóng của Hansi Flick rút ngắn cách biệt còn ba điểm.

Trên sân, Rashford cười nhẹ với đồng đội sau pha kiến tạo thứ hai. Một hình ảnh khác xa vẻ nặng nề, bức bối mà anh từng thể hiện ở Manchester. Sau trận, tiền đạo người Anh viết ngắn gọn trên Instagram: “Ba điểm quý giá trên sân khách. Cả đội tiếp tục nỗ lực”. Bài đăng nhận gần nửa triệu lượt thích, trong đó có cả Bruno Fernandes và David De Gea, hai đồng đội cũ.

Rashford liên tục ghi bàn, kiến tạo thời gian qua.

Câu chữ giản dị nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa. Rashford không nói về bản thân, anh nói về “đội bóng”. Ở Barca, anh tìm lại tinh thần tập thể Manchester United đánh mất suốt thời gian dài. Hansi Flick không giấu niềm vui: “Tôi thích những gì mình thấy hôm nay. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt, phòng ngự chắc chắn hơn. Hiệp hai cho chúng tôi thêm tự tin cho chặng đường phía trước”.

Rashford hòa vào lối chơi ấy một cách tự nhiên. Anh không phải ngôi sao trung tâm, mà là mảnh ghép biết hy sinh. Không còn cảnh Rashford đòi bóng, rồi cáu gắt vì không được chuyền. Ở Barca, anh chạy nhiều hơn, phòng ngự quyết liệt hơn và sẵn sàng nhường bóng để đồng đội tỏa sáng. Đó là sự thay đổi khiến chính người hâm mộ Manchester United cũng phải ngạc nhiên.

Thực tế, vài tuần trước Rashford từng tự phê bình mình. Trả lời Mundo Deportivo, anh nói: “Tôi chưa hài lòng với phong độ của mình. Tôi có thể chơi tốt hơn. Tôi làm việc mỗi ngày để cải thiện”. Một lời hứa giản dị, nhưng bây giờ anh giữ lời bằng hành động.

MU sẽ tiếc Rashford

Barca có quyền mua đứt Rashford vào cuối mùa. Nếu họ kích hoạt điều khoản này, Man United có thể mất một ngôi sao trong lúc cần anh nhất, và còn thiệt hại cả chục triệu bảng so với giá trị thật của cầu thủ.

Rashford giờ đã 28 tuổi, không còn ở giai đoạn “học việc”. Anh chín chắn hơn, hiểu rõ giới hạn của mình. Cách Rashford kết nối với Lewandowski hay Yamal cho thấy bản năng chơi bóng không hề mất đi, chỉ là bị bóp nghẹt trong môi trường sai cách. Ở Barcelona, anh được chơi trong tập thể hướng lên phía trước, nơi Hansi Flick yêu cầu tốc độ, kỷ luật và sự di chuyển thông minh, ba điều mà Rashford từng thể hiện tốt nhất khi được tin tưởng.

Barca có điều khoản mua đứt Rashford.

Câu chuyện này trở thành tấm gương phản chiếu cho Manchester United. Trong lúc Rashford tỏa sáng ở La Liga, Old Trafford lại chưa tìm được sự ổn định. Đội bóng của Ruben Amorim vẫn loay hoay. Manchester United từng chỉ trích thái độ của Rashford, nhưng rõ ràng, vấn đề không chỉ nằm ở anh. Khi môi trường không còn niềm tin, mọi cá nhân tài năng đều dễ sa sút.

Barca nhìn thấy điều đó. Flick không cố gắng biến Rashford thành người khác. Ông chỉ yêu cầu anh trở lại phiên bản tốt nhất của chính mình. Một cầu thủ nhanh, dứt khoát, sẵn sàng xé toang hàng thủ bằng cú bứt tốc. Kết quả là hai pha kiến tạo, vô số tình huống tạo áp lực và một nụ cười nhẹ, thứ mà người ta đã lâu không thấy ở anh tại Anh.

Man United từng đặt nhiều kỳ vọng vào Rashford. Nhưng giờ, họ chỉ có thể dõi theo anh từ xa, giữa những bài đăng trên mạng xã hội và những tràng pháo tay ở Camp Nou. Có lẽ điều khiến cổ động viên Man United tiếc nhất không phải là những bàn thắng bị bỏ lỡ, mà là cảm giác thấy một cầu thủ sinh ra ở Manchester đang hạnh phúc trong màu áo khác.

Và nếu Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt, đó sẽ không chỉ là một thương vụ chuyển nhượng. Nó sẽ là dấu chấm hết cho một mối lương duyên đẹp từng gắn với hy vọng, niềm tin và cả sự thất vọng.

Manchester United để Rashford ra đi để “tìm lại chính mình”. Giờ thì anh đã làm được. Chỉ có điều, ánh sáng ấy đang tỏa ra từ xứ Catalonia, nơi những người từng hoài nghi Rashford giờ lại gọi anh là “Marcus el Magnífico” (Marcus tuyệt diệu).