Lewandowski, Rashford bùng nổ

  • Thứ hai, 10/11/2025 06:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona chấm dứt chuỗi trận sân khách thất vọng khi giành chiến thắng 4-2 trước Celta Vigo ở vòng 12 La Liga rạng sáng 10/11.

Robert Lewandowski và Marcus Rashford tỏa sáng giúp Barcelona có 3 điểm. Ảnh: Reuters.

Đây là thắng lợi đầu tiên của đội bóng xứ Catalonia sau bốn trận không thắng trên sân khách, đồng thời chấm dứt mạch năm trận toàn thắng của Celta trên mọi đấu trường.

Ngôi sao sáng nhất của Barcelona ở trận đấu này là Robert Lewandowski với cú hat-trick, trong đó có một quả phạt đền ngay phút thứ 10.

Chỉ trong 45 phút đầu tiên, trận đấu chứng kiến đến năm bàn thắng được ghi. Ngoài cú đúp của Lewandowski, Lamine Yamal cũng góp một bàn ở phút 45+4.

Bước sang hiệp hai, Barca kiểm soát hoàn toàn thế trận. Celta gần như không thể thoát pressing trong suốt 20 phút đầu. Phút 79, Marcus Rashford thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Lewandowski bật cao đánh đầu, hoàn tất cú hat-trick và ấn định thắng lợi 4-2 cho Barcelona.

Ngoài màn trình diễn bùng nổ của Lewandowski, Rashford cũng có ngày thi đấu chói sáng với cú đúp kiến tạo. Chân sút người Anh đang dẫn đầu cuộc đua kiến tạo tại La Liga mùa này với sáu lần “dọn cỗ” từ đầu mùa, ngang thành tích với Luis Milla (Getafe).

Dù Frenkie de Jong nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ, Barca vẫn bảo toàn chiến thắng quan trọng. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hansi Flick duy trì khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid xuống còn ba điểm, trong khi Celta Vigo rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

