MU dọa hủy giao kèo bán Rashford cho Barca

Barcelona được cho là sẵn sàng mua đứt Marcus Rashford trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Rashford lại đứng trước tương lai bất định.

Theo Fichajes, Barcelona muốn ký hợp đồng dài hạn với Rashford nhưng được cho là sẽ không đáp ứng điều khoản mua lại cầu thủ này từ Manchester United với giá 25,5 triệu bảng. Về phía MU, CLB chủ sân Old Trafford sẽ không chấp nhận hạ giá, thậm chí còn "dọa" bán tiền đạo sinh năm 1997 cho một đội bóng bất kỳ, miễn là CLB này chồng đủ 40 triệu bảng lên bàn đàm phán.

Màn tỏa sáng của Marcus Rashford tại Barcelona giúp anh thu hút sự chú ý của các đội bóng lớn tại châu Âu. Theo United in Focus, trong trường hợp Barcelona không mua đứt Rashford vào cuối mùa giải này, sẽ có hàng loạt “ông lớn” châu Âu nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao người Anh. Sáu đội bóng được cho là đang quan tâm gồm PSG, Inter Milan, Juventus, Chelsea, Arsenal và Bayern Munich.

Kể từ khi gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn vào mùa hè 2025, Rashford ghi 5 bàn thắng và có 7 kiến tạo dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick. Trước đó, cầu thủ 28 tuổi được cho là đồng ý điều khoản cá nhân để gắn bó với Barca đến năm 34 tuổi. Tuyển thủ Anh chấp nhận giảm đáng kể thu nhập, miễn là được tiếp tục ở lại Catalonia, nơi anh đang có phong độ ấn tượng.