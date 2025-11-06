Tình cảnh trái ngược của Rashford và Williams

Việc mua hụt Nico Williams hóa ra lại là may mắn với Barcelona khi kế hoạch B Rashford của họ lại toả sáng rực rỡ.

Barcelona thất bại trong việc chiêu mộ Nico Williams.

Câu chuyện về phong độ trái ngược giữa Nico Williams và Marcus Rashford đang trở thành tâm điểm chú ý. Từ quyết định ở lại Athletic Club rồi sa sút của Williams đến sự bùng nổ của Rashford dưới trướng HLV Hansi Flick, đây là kịch bản đầy bất ngờ ít ai dự đoán được.

Nico Williams đang 'mất tích'

Rạng sáng 6/11, Athletic Bilbao để thua Newcastle 0-2 ở lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League, qua đó nối dài chuỗi trận đáng thất vọng. Ba trận gần nhất, Bilbao toàn thua. Họ chỉ thắng 2 trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trước Newcastle, Nico Williams không ra sân vì chấn thương. Nhưng kể cả tài năng trẻ từng được Barcelona săn đón này có thi đấu, chưa chắc Bilbao đã chơi tốt hơn.

Với chỉ 1 bàn thắng ghi được từ đầu mùa, Nico trải qua khởi đầu mùa giải 2025/26 cực kỳ tệ hại. Anh chơi sa sút, thiếu cảm hứng và vật lộn với các chấn thương.

Nico dường như phải trả giá cho quyết định ở lại Athletic Club. Bản thân Athletic Club cũng không mạnh lên sau khi giữ chân cầu thủ. Ngược lại, họ chơi cực tệ ở La Liga khi đứng thứ 11. Tại Champions. League, trận thua Newcastle khiến Bilbao rơi xuống vị trí thứ 27 với chỉ 3 điểm sau 4 trận.

Hiện thực này khiến giá trị của Williams suy giảm, và điều khoản giải phóng 90 triệu euro trở nên xa vời đối với các câu lạc bộ châu Âu, ngay cả khi anh từng được xem là mục tiêu hàng đầu của Barca.

Trước đó, hè 2025, CLB xứ Catalonia đã đề nghị Williams một vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Flick, nhưng thương vụ không thành. Giám đốc thể thao Deco thẳng thắn tuyên bố: “Không cầu thủ nào có thể áp đặt điều kiện cho chúng tôi” - cho thấy mâu thuẫn trong đàm phán đã đẩy Williams ra xa sân Camp Nou.

Giờ đây, Deco và cộng sự có thể cảm thấy may mắn bởi thay vì dốc tiền vào thương vụ đắt đỏ mang tên Nico Williams, họ lại thành công với việc mượn Marcus Rashford giá rẻ.

Rashford - quyết định sáng suốt

Rạng sáng 6/11, dù Barcelona gặp nhiều khó khăn trong trận hoà 3-3 trước chủ nhà Club Brugge ở vòng phân hạng Champions League, Rashford vẫn có một trận đấu gây ấn tượng.

Màn tỏa sáng của Marcus Rashford tại Barcelona giúp anh thu hút sự chú ý.

Dù không ghi bàn, Rashford là điểm sáng trên hàng công Barca. Trong 14 trận ra sân từ đầu mùa, tiền đạo người Anh ghi 5 bàn và có 7 kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ hay nhất của HLV Flick.

Barcelona lên kế hoạch giữ chân Rashford, với mức phí mua đứt vào khoảng 35 triệu euro. CLB sẵn sàng đề nghị chân sút người Anh bản hợp đồng đến năm 2030, kèm điều khoản gia hạn 1-2 năm, nhưng với mức lương cơ bản thấp hơn so với hiện tại.

Thay vì trả số lương cao ngất ngưởng cho Williams, người đang vật lộn để tìm lại phong độ, Barca đang biến Rashford thành một thương vụ hời. Sự hồi sinh của Rashford không chỉ giúp ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha củng cố hàng công mà còn cho thấy sự khó lường trong chuyển nhượng.

Thương vụ Rashford trong mùa hè 2025 rõ ràng đã mang lại kết quả vượt mong đợi cho Barca. Trong khi Nico Williams giờ đây sa sút, Barca có lẽ nên cảm thấy may khi bị cầu thủ này từ chối.