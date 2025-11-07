Trần Văn Thảo và lời hứa chiến đấu tới cùng

Trở lại sàn đấu quốc tế vào ngày 15/11, võ sĩ quyền Anh Trần Văn Thảo bước vào thử thách lớn với võ sĩ Thái Lan Kwanchai Pliankhunthod và hứa “chiến đấu tới giây cuối cùng”.

Trần Văn Thảo sắp tái xuất trên sàn đấu boxing.

Ngày 15/11, sự kiện Ho Tram Legendary, giải boxing quốc tế do Cocky Buffalo phối hợp cùng Liên đoàn Quyền Anh TP.HCM (HBF), Tổ chức Quyền Anh Thế giới (WBO) và The Grand Ho Tram, sẽ được diễn ra. Giải đấu quy tụ 14 võ sĩ đến từ các nền boxing phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan và Australia, cùng 7 cặp so găng hấp dẫn.

Tất cả các trận đấu đều được ghi nhận trên hệ thống BoxRec.com, đảm bảo giá trị chuyên môn và tính minh bạch, đồng thời đóng góp trực tiếp vào thứ hạng của võ sĩ trên bản đồ boxing thế giới. Trong ba võ sĩ chủ nhà, Trần Văn Thảo là gương mặt được chờ đợi nhất.

Nhà vô địch WBC châu Á 2017, IBA thế giới 2022 và WBO Global 2024 đang sở hữu thành tích ấn tượng với 18 chiến thắng sau 20 trận chuyên nghiệp, trong đó có 10 trận thắng knock-out. Ở tuổi 33, “The Trigger” vẫn là niềm tự hào của boxing Việt Nam, một tay đấm luôn bước lên sàn với tinh thần không khuất phục.

Đối thủ lần này của anh là Kwanchai Pliankhunthod, 23 tuổi, đại diện cho boxing Thái Lan. Tay đấm trẻ có 6 chiến thắng đều bằng knock-out trong tổng số 17 trận và được đánh giá cao nhờ sức mạnh, sự lì lợm và phong cách tấn công quyết liệt. Trận đấu hạng 56 kg giữa hai tay đấm hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng, nơi sức trẻ đối đầu kinh nghiệm.

Trước thềm trận đấu, Trần Văn Thảo chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy quyết tâm với Tri Thức - Znews: “Đối thủ có kinh nghiệm và thể lực tốt, đúng chất võ sĩ Thái. Nhưng tôi không bao giờ đánh giá cao ai hơn mình. Lên sàn, mọi thứ đều phải chứng minh bằng nắm đấm. Tôi nhận trận đấu trước 15 ngày, chuẩn bị gấp là thử thách lớn nhất, nhưng bản thân quen với áp lực rồi. Càng khó, tôi càng muốn vượt qua”

“Gửi tới mọi người đã ủng hộ tôi, cảm ơn vì luôn tin tưởng. Trận này, tôi không hứa gì nhiều, chỉ hứa một điều: tôi sẽ bước lên sàn và chiến đấu tới giây cuối cùng”, Trần Văn Thảo chia sẻ.

Bên cạnh trận đấu của Văn Thảo, khán giả còn được chứng kiến màn so găng giữa Phan Minh Quân và Balihenbieke (Trung Quốc) ở hạng 64 kg. Minh Quân từng gây sốc khi hạ knock-out cựu vô địch châu Á - Thái Bình Dương Mark John Yap năm 2022, còn Balihenbieke đang giữ chuỗi 4 trận toàn thắng.

Trận tâm điểm của đêm là tranh đai WBO Asia Pacific Title giữa hai nữ võ sĩ kỳ cựu Pei Yi Wu (Đài Bắc Trung Hoa) và Pam Mccleliand (Úc). Một bên là sức trẻ, một bên là kinh nghiệm, tạo nên cuộc đối đầu được mong chờ nhất sự kiện.

Ngoài ra, các võ sĩ Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa cũng góp mặt trong 7 cặp đấu, mang đến một đêm boxing đẳng cấp quốc tế. Song hành cùng những cú đấm và tiếng hò reo, khán giả còn được thưởng thức âm nhạc, ẩm thực trong không gian sôi động và sang trọng của địa điểm thi đấu.