Khối tài sản của Rooney

Cựu tiền đạo Wayne Rooney vừa nhận khoản hoàn thuế khổng lồ 800.000 bảng từ Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HMRC), sau khi công ty quản lý bản quyền hình ảnh của anh giải thể.

Tổng tài sản của Rooney hiện tăng vọt lên khoảng 170 triệu bảng.

Theo The Sun, quá trình thanh lý doanh nghiệp này giúp Rooney thu về 22,5 triệu bảng, và anh vẫn còn chờ thêm một khoản thanh toán cuối cùng trước khi mọi thủ tục hoàn tất. Đây được xem là món hời của cựu đội trưởng tuyển Anh.

Trong thời kỳ đỉnh cao tại Old Trafford, Rooney hưởng mức thu nhập lên tới 300.000 bảng mỗi tuần từ lương và bản quyền hình ảnh. Anh còn hốt bạc từ loạt hợp đồng béo bở với những thương hiệu mà anh vẫn là đại sứ hình ảnh cho đến nay. Nhờ vậy, tổng tài sản của Rooney hiện tăng vọt lên khoảng 170 triệu bảng, con số khiến nhiều ngôi sao bóng đá phải mơ ước.

Tuy nhiên, tiền bạc không phải là điều duy nhất khiến tên tuổi Rooney được nhắc đến trong tuần qua. Trong vai trò bình luận viên, huyền thoại 40 tuổi có màn khẩu chiến với trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool.

Rooney chỉ trích Van Dijk và Mohamed Salah thiếu vai trò thủ lĩnh trong giai đoạn sa sút của Liverpool hồi tháng 10. Đáp lại, Van Dijk nói: "Nếu bạn thua 5 trận liên tiếp, bị chỉ trích là điều bình thường. Nhưng có lúc, mọi thứ bị đẩy đi quá xa. Tôi tôn trọng ý kiến của các cựu danh thủ, nhưng mọi chuyện cần nhìn trong bối cảnh thực tế".

Rooney mỉm cười đáp lại: "Tôi sẽ không nói thêm gì đâu. Có lẽ tôi vô tình kích thích họ thi đấu bùng nổ hơn". Cuộc đối thoại kết thúc bằng cái bắt tay nhẹ, nhưng đủ tạo khoảnh khắc viral thú vị giữa hai thế hệ ngôi sao, một người từng là biểu tượng của MU, và người kia là thủ lĩnh của đại kình địch Liverpool.

Bốn bàn thắng trận Tottenham 2-2 MU Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.