Cú sốc kép với MU

Tối 8/11, lần lượt Harry Maguire và Benjamin Sesko đều dính chấn thương trong trận hòa 2-2 của MU trước Tottenham thuộc vòng 11 Premier League.

MU tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại lên con số 5 ở Premier League sau trận hòa 2-2 nghẹt thở trước Tottenham tại London. Tuy nhiên, niềm vui có điểm của thầy trò Ruben Amorim nhanh chóng bị phủ bóng bởi tin dữ về chấn thương kép ở giai đoạn cuối trận.

Theo BBC, trung vệ Maguire phải rời sân ở phút 72, nhường chỗ cho Leny Yoro sau khi dính chấn thương gân kheo. Trước đó, trung vệ 32 tuổi bỏ lỡ cuộc đối đầu với Brighton và chỉ ngồi dự bị trong trận gặp Nottingham Forest tuần trước do vấn đề thể lực.

Nhưng rắc rối chưa dừng lại. Trong 10 phút cuối, tiền đạo Sesko bỏ lỡ cơ hội vàng khi đối mặt với thủ thành Vicario, tình huống bị Micky van de Ven cản phá bằng pha tắc bóng hoàn hảo. Ngay sau pha bóng này, Sesko nằm sân đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu.

Đáng chú ý, HLV Amorim dùng hết quyền thay người, buộc MU phải chơi với 10 người trong những phút cuối. BBC viết: "Đây là tin rất xấu cho Manchester United. Sesko chấn thương và buộc phải rời sân, khiến đội khách kết thúc trận đấu với chỉ 10 cầu thủ".

Trận hòa 2-2 giúp MU giữ vững phong độ ổn định, nhưng những tổn thất nhân sự này có thể khiến đội bóng của Amorim lao đao trong giai đoạn sắp tới, khi họ chuẩn bị bước vào chuỗi trận khốc liệt tại Premier League.

Hai chấn thương liên tiếp trong vòng chưa đầy 20 phút là lời cảnh báo nghiêm khắc cho "Quỷ đỏ" rằng cái giá của nỗ lực và tinh thần chiến đấu đôi khi phải trả bằng cả sức người.