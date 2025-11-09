Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Kỷ lục 88 năm của MU được cứu

  • Chủ nhật, 9/11/2025 06:34 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Đêm 8/11, MU trải qua tình huống thót tim khi kỷ lục luôn có ít nhất một cầu thủ học viện góp mặt trong đội hình thi đấu kể từ năm 1937 suýt bị phá vỡ.

Con trai Fletcher ngồi dự bị trong trận hòa Tottenham.

Nguy cơ xuất hiện ngay trước trận làm khách trên sân Tottenham Hotspur sau khi tiền vệ học viện duy nhất Kobbie Mainoo dính chấn thương và không thể góp mặt. HLV Ruben Amorim nhanh trí điền tên Jack Fletcher – con trai cựu danh thủ Darren Fletcher, vào danh sách dự bị.

Động thái của Amorim giúp MU duy trì kỷ lục 4.332 trận liên tiếp có ít nhất một cầu thủ học viện góp mặt trong đội hình thi đấu của CLB. Đây là khoảnh khắc ý nghĩa, bảo vệ truyền thống lâu đời và đáng tự hào nhất của "Quỷ đỏ".

Jack Fletcher, 18 tuổi, gia nhập học viện MU từ Man City năm 2023 cùng người anh em sinh đôi Tyler. Dù chưa ra mắt đội một, Jack từng nhiều lần xuất hiện trên băng ghế dự bị mùa trước và giờ được trao cơ hội duy trì di sản của CLB.

Trở lại với trận đấu trên sân Tottenham Hotspur, Bryan Mbeumo mở tỷ số phút 32 với đường kiến tạo của Amad Diallo, mang lại hy vọng cho MU. Tuy nhiên, Spurs vùng lên mạnh mẽ với các bàn thắng của Mathys Tel và Richarlison, đảo ngược tình thế. Dù vậy, Matthijs De Ligt kịp đánh đầu gỡ hòa ở phút 90+6, giúp MU ra về với một điểm quý giá.

MU nối dài chuỗi 5 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh .Thế nhưng, trận hòa khiến thầy trò HLV Amorim giậm chân ở ngoài top 4 với 18 điểm. Ở vòng tiếp theo, "Quỷ đỏ" trở về sân nhà để tiếp đón Everton.

