Đơn vị mới nắm bản quyền Ngoại hạng Anh

Câu chuyện bản quyền Ngoại hạng Anh đã hạ màn, khép lại chủ đề nóng liên tục được người hâm mộ bóng đá thảo luận thời gian qua.

FPT nắm bản quyền Ngoại hạng Anh từ ngày 1/1/2026.

FPT Play chính thức trở thành đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng và truyền thông giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 1/1/2026. Gói bản quyền kéo dài từ giữa mùa 2025/26 đến hết mùa 2030/31, đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong chiến lược phát triển nội dung thể thao của nền tảng này.

"Từ tháng 01/2026, FPT Play chính thức sở hữu bản quyền phát sóng Premier League tại Việt Nam đến hết mùa giải 2030/31, với tất cả trận đấu chất lượng cao, đảm bảo trải nghiệm xem không gián đoạn trong ít nhất 5,5 năm tới cho người hâm mộ Việt Nam", thông báo của FPT có đoạn.

Theo đó, người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục hòa nhịp cùng 1,87 tỷ khán giả toàn cầu, theo dõi trọn vẹn hàng nghìn trận đấu đỉnh cao của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Riêng mùa 2025/26 có gần 200 trận được phát sóng, trước khi FPT Play tiếp tục phục vụ hơn 1.900 trận trong giai đoạn 2026/27 – 2030/31.

Việc FPT Play tiếp quản bản quyền Ngoại hạng Anh đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược OTT tại Việt Nam, khi nền tảng này trở thành bến đỗ duy nhất của người hâm mộ bóng đá muốn xem các trận đấu có bản quyền.

Như vậy, từ năm 2026, khán giả Việt Nam sẽ chứng kiến sự chuyển giao quyền lực lớn trong thị trường truyền hình và OTT, đồng thời tạo ra bước ngoặt trong cách người hâm mộ theo dõi giải đấu hàng đầu thế giới.