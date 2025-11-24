Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cột mốc lịch sử trong ngày Arsenal nhấn chìm Tottenham

  • Thứ hai, 24/11/2025 04:30 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 24/11, Arsenal đánh bại Tottenham 4-1 ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh.

Arsenal bay cao tại Premier League.

Hè vừa qua, Eberechi Eze ở rất gần việc gia nhập Tottenham. Tuy nhiên, Kai Havertz bất ngờ dính chấn thương nặng và cuộc gọi từ Mikel Arteta thay đổi tương lai của Eze. Cầu thủ người Anh chọn cập bến Emirates và đang chứng tỏ đây là quyết định đúng đắn.

Trong trận derby Bắc London đầu tiên, Eze tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick vào lưới Tottenham. Theo Opta, đây là cú hat-trick thứ 300 trong lịch sử Premier League, đồng thời Eze trở thành cầu thủ Arsenal thứ 23 làm điều này tại giải đấu cao nhất nước Anh, con số không CLB nào có thể chạm đến.

Chỉ sau 3 phút, Eze cho thấy sự nguy hiểm với đường chuyền dọn cỗ cho Declan Rice, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Anh lại không đủ khó để đánh bại Vicario. Arsenal hoàn toàn áp đảo trong khoảng thời gian đầu trận khi Mikel Merino và Bukayo Saka liên tục thử thách hàng thủ Spurs, buộc Cristian Romero và Udogie phải căng mình chống đỡ.

Nỗ lực của Arsenal được đền đáp ở phút 36. Merino kiến tạo để Leandro Trossard xoay người dứt điểm, mở tỷ số. Chỉ năm phút sau, Eze nhân đôi cách biệt với pha xử lý loại hai hậu vệ, trước khi tung cú sút đánh bại nốt thủ môn Guglielmo Vicario.

Arsenal anh 1

Eze gieo sầu cho Spurs.

Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, Eze tiếp tục gieo sầu cho Spurs bằng pha dứt điểm chính xác vào góc thấp sau đường kiến tạo của Jurrien Timber. Dù Richarlison thắp lại hy vọng cho Tottenham bằng cú sút xa táo bạo ở phút 55, nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được. Eze hoàn tất cú hat-trick sau pha phối hợp đẹp mắt với Trossard, đặt dấu chấm hết cho Spurs ở phút 76.

Chiến thắng này kéo dài chuỗi bất bại của Arsenal lên 15 trận, đồng thời giúp họ vững vàng trên ngôi đầu bảng với khoảng cách 6 điểm so với Chelsea. Trong khi đó, Tottenham tiếp tục sa sút khi chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất và rơi xuống vị trí thứ 9.

Arsenal anh 2

Bảng xếp hạng Premier League.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đề nghị 150 triệu euro làm rung chuyển Arsenal

Real Madrid được cho là sẵn sàng chiêu mộ Bukayo Saka với mức phí chuyển nhượng lên tới 150 triệu euro.

08:20 21/11/2025

Duy Anh

Arsenal Tottenham Arsenal Tottenham Eze Premier League

    Đọc tiếp

    Chiec ao la cua Vardy hinh anh

    Chiếc áo lạ của Vardy

    42 phút trước 07:06 24/11/2025

    0

    Jamie Vardy gây chú ý đặc biệt với chiếc áo đấu mang dòng chữ "Becky 10" và đằng sau đó là một lý do đầy nhân văn.

    Ty phu giau nhat chau Au muon thau tom Real Madrid hinh anh

    Tỷ phú giàu nhất châu Âu muốn thâu tóm Real Madrid

    43 phút trước 07:05 24/11/2025

    0

    Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ tỷ phú Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH và là người giàu nhất châu Âu, đang xem xét khả năng rót vốn vào Real Madrid.

    Tranh cai trong tran thang cua Arsenal hinh anh

    Tranh cãi trong trận thắng của Arsenal

    44 phút trước 07:04 24/11/2025

    0

    Rạng sáng 24/11, bàn đầu tiên của Eberechi Eze trước Tottenham gây tranh cãi dữ dội khi nhiều cầu thủ Arsenal bị cho là đứng ở thế việt vị và che tầm nhìn của thủ môn Guglielmo Vicario.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý