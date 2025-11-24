Cột mốc lịch sử trong ngày Arsenal nhấn chìm Tottenham

Rạng sáng 24/11, Arsenal đánh bại Tottenham 4-1 ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh.

Arsenal bay cao tại Premier League.

Hè vừa qua, Eberechi Eze ở rất gần việc gia nhập Tottenham. Tuy nhiên, Kai Havertz bất ngờ dính chấn thương nặng và cuộc gọi từ Mikel Arteta thay đổi tương lai của Eze. Cầu thủ người Anh chọn cập bến Emirates và đang chứng tỏ đây là quyết định đúng đắn.

Trong trận derby Bắc London đầu tiên, Eze tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick vào lưới Tottenham. Theo Opta, đây là cú hat-trick thứ 300 trong lịch sử Premier League, đồng thời Eze trở thành cầu thủ Arsenal thứ 23 làm điều này tại giải đấu cao nhất nước Anh, con số không CLB nào có thể chạm đến.

Chỉ sau 3 phút, Eze cho thấy sự nguy hiểm với đường chuyền dọn cỗ cho Declan Rice, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Anh lại không đủ khó để đánh bại Vicario. Arsenal hoàn toàn áp đảo trong khoảng thời gian đầu trận khi Mikel Merino và Bukayo Saka liên tục thử thách hàng thủ Spurs, buộc Cristian Romero và Udogie phải căng mình chống đỡ.

Nỗ lực của Arsenal được đền đáp ở phút 36. Merino kiến tạo để Leandro Trossard xoay người dứt điểm, mở tỷ số. Chỉ năm phút sau, Eze nhân đôi cách biệt với pha xử lý loại hai hậu vệ, trước khi tung cú sút đánh bại nốt thủ môn Guglielmo Vicario.

Eze gieo sầu cho Spurs.

Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, Eze tiếp tục gieo sầu cho Spurs bằng pha dứt điểm chính xác vào góc thấp sau đường kiến tạo của Jurrien Timber. Dù Richarlison thắp lại hy vọng cho Tottenham bằng cú sút xa táo bạo ở phút 55, nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được. Eze hoàn tất cú hat-trick sau pha phối hợp đẹp mắt với Trossard, đặt dấu chấm hết cho Spurs ở phút 76.

Chiến thắng này kéo dài chuỗi bất bại của Arsenal lên 15 trận, đồng thời giúp họ vững vàng trên ngôi đầu bảng với khoảng cách 6 điểm so với Chelsea. Trong khi đó, Tottenham tiếp tục sa sút khi chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất và rơi xuống vị trí thứ 9.

Bảng xếp hạng Premier League.