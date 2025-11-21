Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đề nghị 150 triệu euro làm rung chuyển Arsenal

  • Thứ sáu, 21/11/2025 08:20 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Real Madrid được cho là sẵn sàng chiêu mộ Bukayo Saka với mức phí chuyển nhượng lên tới 150 triệu euro.

Saka nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Theo Fichajes, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha coi ngôi sao của Arsenal là mục tiêu ưu tiên cho vị trí chạy cánh phải trong dự án mà tân huấn luyện viên Xabi Alonso đang xây dựng. Nếu thương vụ này diễn ra, Saka sẽ trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử sân Bernabeu, đồng thời cũng là thương vụ bán cầu thủ với mức giá chưa từng có của Arsenal.

Sự quan tâm của Real Madrid dành cho Saka bắt đầu tăng mạnh sau màn trình diễn chói sáng của tiền đạo người Anh trước chính họ ở tứ kết Champions League mùa vừa qua. Không chỉ ghi bàn, Saka còn để lại ấn tượng mạnh với tốc độ, kỹ thuật và sự táo bạo, những phẩm chất mà Alonso luôn đòi hỏi ở một cầu thủ tấn công.

Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ có thể được kích hoạt khi tương lai của Vinicius Jr hoặc Rodrygo được định đoạt. Real Madrid sẽ chỉ mở két nếu một trong hai ngôi sao Brazil rời Bernabeu vào mùa hè tới. Những tin đồn về việc các đại gia Saudi Arabia để mắt tới Vinicius hay việc Liverpool, Manchester City theo đuổi Rodrygo khiến khả năng Saka cập bến Bernabeu càng trở nên đáng chú ý.

Về phía Arsenal, thương vụ chắc chắn sẽ không dễ dàng. Saka là nhân tố chủ chốt trong dự án dài hạn của HLV Mikel Arteta, đồng thời vừa gia hạn hợp đồng với mức lương hàng đầu đội bóng. "Pháo thủ" không có ý định để trụ cột của mình ra đi, trừ khi nhận được một lời đề nghị vượt xa kỳ vọng.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Cơn ác mộng của người kế thừa Ronaldo

Tiền đạo Mariano Diaz mới đây trải lòng về những khó khăn và áp lực khi kế thừa chiếc áo số 7 danh giá của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid.

34:2042 hôm qua

Duy Anh

chuyển nhượng Real Real Arsenal Saka

    Đọc tiếp

    Do tan bao cua mon the thao moi khai sinh hinh anh

    Độ tàn bạo của môn thể thao mới khai sinh

    1 giờ trước 19:30 21/11/2025

    0

    Australia vừa khai sinh môn thể thao mới có tên "Runnation" và chỉ trong vài giờ, đoạn video ghi lại những màn đối đầu đầu tiên thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

    HLV Thach Bao Khanh nghi PVF-CAND? hinh anh

    HLV Thạch Bảo Khanh nghỉ PVF-CAND?

    1 giờ trước 19:15 21/11/2025

    0

    HLV Thạch Bảo Khanh nhiều khả năng rời ghế nóng PVF-CAND khi V.League 2025/26 chưa đi được nửa chặng đường.

    Ramos gio ra sao hinh anh

    Ramos giờ ra sao

    2 giờ trước 19:00 21/11/2025

    0

    Trung vệ Sergio Ramos chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Monterrey khi sắp bước sang tuổi 40.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý