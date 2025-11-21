Đề nghị 150 triệu euro làm rung chuyển Arsenal

Real Madrid được cho là sẵn sàng chiêu mộ Bukayo Saka với mức phí chuyển nhượng lên tới 150 triệu euro.

Saka nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Theo Fichajes, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha coi ngôi sao của Arsenal là mục tiêu ưu tiên cho vị trí chạy cánh phải trong dự án mà tân huấn luyện viên Xabi Alonso đang xây dựng. Nếu thương vụ này diễn ra, Saka sẽ trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử sân Bernabeu, đồng thời cũng là thương vụ bán cầu thủ với mức giá chưa từng có của Arsenal.

Sự quan tâm của Real Madrid dành cho Saka bắt đầu tăng mạnh sau màn trình diễn chói sáng của tiền đạo người Anh trước chính họ ở tứ kết Champions League mùa vừa qua. Không chỉ ghi bàn, Saka còn để lại ấn tượng mạnh với tốc độ, kỹ thuật và sự táo bạo, những phẩm chất mà Alonso luôn đòi hỏi ở một cầu thủ tấn công.

Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ có thể được kích hoạt khi tương lai của Vinicius Jr hoặc Rodrygo được định đoạt. Real Madrid sẽ chỉ mở két nếu một trong hai ngôi sao Brazil rời Bernabeu vào mùa hè tới. Những tin đồn về việc các đại gia Saudi Arabia để mắt tới Vinicius hay việc Liverpool, Manchester City theo đuổi Rodrygo khiến khả năng Saka cập bến Bernabeu càng trở nên đáng chú ý.

Về phía Arsenal, thương vụ chắc chắn sẽ không dễ dàng. Saka là nhân tố chủ chốt trong dự án dài hạn của HLV Mikel Arteta, đồng thời vừa gia hạn hợp đồng với mức lương hàng đầu đội bóng. "Pháo thủ" không có ý định để trụ cột của mình ra đi, trừ khi nhận được một lời đề nghị vượt xa kỳ vọng.