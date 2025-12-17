Luis Suarez chốt tương lai

Trung phong người Uruguay, Luis Suarez nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Inter Miami thêm một mùa giải.

Theo nguồn tin từ Miami Herald, Suarez đang ở những bước cuối cùng để ký gia hạn hợp đồng một năm với Inter Miami, kéo dài đến hết mùa giải 2026. Đây được xem là bản hợp đồng cuối cùng của tiền đạo 38 tuổi với đội bóng bang Florida, đồng thời mở ra kịch bản khép lại sự nghiệp trong màu áo hồng.

Tương lai của Suarez từng trở nên mờ nhạt sau mùa giải 2025. Ở giai đoạn play-off MLS Cup, chân sút người Uruguay chỉ ra sân 22 phút trong ba trận cuối, dần mất vị trí đá chính vào tay Mateo Silvetti, tiền đạo mới 19 tuổi. Đáng chú ý, Suarez không được sử dụng trong trận chung kết MLS Cup, nơi Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps để lên ngôi vô địch.

Khi hợp đồng sắp hết hạn vào cuối năm, Suarez đứng trước nhiều lựa chọn. Anh có thể giải nghệ, theo bước những đồng đội cũ như Sergio Busquets hay Jordi Alba. Phương án chuyển sang đội bóng khác cũng được đặt ra. Tuy nhiên, sau nhiều cân nhắc, Suarez được cho là đã chọn ở lại Inter Miami thêm một mùa giải.

Quyết định này giúp Inter Miami giữ lại một trong những biểu tượng giàu kinh nghiệm nhất của CLB cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu MLS Cup. Dù vai trò chuyên môn có thể thay đổi, Suarez vẫn được xem là điểm tựa quan trọng trong phòng thay đồ, nơi anh đóng góp giá trị về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Ở mùa giải 2026, Suarez không chỉ tham gia hành trình bảo vệ chức vô địch MLS, mà còn đồng hành cùng Inter Miami trong mùa khai trương sân vận động mới Miami Freedom Park. Đây được xem là cột mốc đặc biệt với cả cầu thủ lẫn CLB.

Kể từ khi gia nhập Inter Miami, Suarez đã ghi 42 bàn thắng, để lại dấu ấn rõ nét dù không còn ở đỉnh cao phong độ. Việc gia hạn hợp đồng cho thấy Inter Miami vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo kỳ cựu, trong khi Suarez chọn một cái kết trọn vẹn, thay vì rời sân cỏ trong lặng lẽ.