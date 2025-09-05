Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Suarez xin lỗi

  • Thứ sáu, 5/9/2025 07:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Luis Suarez bày tỏ sự hối tiếc về hành vi nhổ nước bọt vào một nhân viên của Seattle Sounders sau trận chung kết Leagues Cup.

Suarez bị xem là một trong những cầu thủ “chơi bẩn” nhất thế giới.

Trên tài khoản cá nhân, Suarez viết: “Trước tiên, tôi muốn chúc mừng Seattle Sounders vì chiến thắng tại Leagues Cup. Nhưng trên hết, tôi muốn xin lỗi vì hành vi của mình sau khi trận đấu kết thúc".

"Đó là một khoảnh khắc đầy căng thẳng, bản thân tôi cảm thất vọng ngay sau trận đấu, nên những điều không đúng mực xảy ra. Tuy nhiên, điều đó không thể biện minh cho hành động của tôi. Tôi đã sai và thực sự hối tiếc", ngôi sao của Inter Miami nói thêm.

Hôm 1/9, sau khi Seattle Sounders đánh bại Inter Miami 3-0 trên sân vận động Lumen, Suarez tranh cãi với một thành viên ban huấn luyện của đội chủ nhà. Thậm chí, cựu sao Barcelona còn nhổ nước bọt vào mặt của người đàn ông lớn hơn anh nhiều tuổi, bất chấp sự can ngăn từ đồng đội.

Với hành động này, chân sút sinh năm 1987 tỏ ra hối tiếc: "Hành động này không phải hình ảnh tôi muốn mang lại, cả trước gia đình - những người chịu tổn thương vì sai lầm của tôi - lẫn trước câu lạc bộ, nơi không đáng bị ảnh hưởng bởi những việc như thế này. Tôi cảm thấy tồi tệ về những gì xảy ra và không muốn bỏ lỡ cơ hội để thừa nhận sai lầm, đồng thời xin lỗi tất cả".

Ủy ban kỷ luật của MLS chưa công bố hình phạt nào liên quan đến các cầu thủ tham gia vào sự việc sau trận chung kết Leagues Cup. Song, với hành động phi thể thao kể trên, chân sút sinh năm 1987 nguy cơ nhận án phạt nặng.

Tottenham rung chuyển

Quyết định loại bỏ Daniel Levy khỏi vị trí chủ tịch sau gần 25 năm của Tottenham Hotspur khiến nội bộ đội bóng rúng động.

2 giờ trước

HLV Nagelsmann giận dữ

HLV đội tuyển Đức, Julian Nagelsmann, đưa ra những phát biểu mạnh mẽ sau trận thua sốc ở vòng loại World Cup 2026.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Luis Suarez Suarez Inter Miami

    Đọc tiếp

    Messi bat khoc hinh anh

    Messi bật khóc

    2 giờ trước 06:55 5/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Sáng 5/9, siêu sao người Argentina khóc khi khởi động trước trận gặp Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý