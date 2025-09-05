Suarez xin lỗi

Luis Suarez bày tỏ sự hối tiếc về hành vi nhổ nước bọt vào một nhân viên của Seattle Sounders sau trận chung kết Leagues Cup.

Suarez bị xem là một trong những cầu thủ “chơi bẩn” nhất thế giới.

Trên tài khoản cá nhân, Suarez viết: “Trước tiên, tôi muốn chúc mừng Seattle Sounders vì chiến thắng tại Leagues Cup. Nhưng trên hết, tôi muốn xin lỗi vì hành vi của mình sau khi trận đấu kết thúc".

"Đó là một khoảnh khắc đầy căng thẳng, bản thân tôi cảm thất vọng ngay sau trận đấu, nên những điều không đúng mực xảy ra. Tuy nhiên, điều đó không thể biện minh cho hành động của tôi. Tôi đã sai và thực sự hối tiếc", ngôi sao của Inter Miami nói thêm.

Hôm 1/9, sau khi Seattle Sounders đánh bại Inter Miami 3-0 trên sân vận động Lumen, Suarez tranh cãi với một thành viên ban huấn luyện của đội chủ nhà. Thậm chí, cựu sao Barcelona còn nhổ nước bọt vào mặt của người đàn ông lớn hơn anh nhiều tuổi, bất chấp sự can ngăn từ đồng đội.

Với hành động này, chân sút sinh năm 1987 tỏ ra hối tiếc: "Hành động này không phải hình ảnh tôi muốn mang lại, cả trước gia đình - những người chịu tổn thương vì sai lầm của tôi - lẫn trước câu lạc bộ, nơi không đáng bị ảnh hưởng bởi những việc như thế này. Tôi cảm thấy tồi tệ về những gì xảy ra và không muốn bỏ lỡ cơ hội để thừa nhận sai lầm, đồng thời xin lỗi tất cả".

Ủy ban kỷ luật của MLS chưa công bố hình phạt nào liên quan đến các cầu thủ tham gia vào sự việc sau trận chung kết Leagues Cup. Song, với hành động phi thể thao kể trên, chân sút sinh năm 1987 nguy cơ nhận án phạt nặng.