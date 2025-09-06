Suarez bị cấm thi đấu 6 trận sau hành vi nhổ nước bọt

Luis Suarez nhận án phạt nặng từ Ủy ban tổ chức Cúp Liên đoàn (Leagues Cup).

Suarez nhổ nước bọt vào thành viên ban huấn luyện đối thủ.

Cụ thể, cựu tiền đạo Barcelona bị treo giò 6 trận sau khi khạc nhổ vào một thành viên trong ban huấn luyện của Seattle Sounders trong trận chung kết diễn ra hôm 1/9.

Sự cố xảy ra ngay sau khi Inter Miami để thua Sounders với tỷ số 0-3. Tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên, một cuộc ẩu đả hỗn loạn nổ ra trên sân. Suárez, trong cơn nóng giận, đã phải nhờ đồng đội và ban huấn luyện can ngăn trước khi có hành động nhổ nước bọt vào nhân viên của đối thủ.

Không chỉ Suárez, một số cầu thủ khác của Miami cũng bị cuốn vào vụ việc. Tiền vệ Sergio Busquets bị treo giò hai trận vì đấm vào Obed Vargas bên phía Seattle, trong khi hậu vệ trẻ Tomás Aviles nhận án phạt 3 trận do hành vi bạo lực.

Theo quy định, tất cả những án phạt này sẽ chỉ được áp dụng tại Leagues Cup, giải đấu thường niên giữa các đội MLS và Liga MX, từ mùa 2026. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Suarez và Busquets rời Inter Miami khi hợp đồng kết thúc vào cuối năm nay, án phạt có thể sẽ không còn hiệu lực.

Sau vụ việc, Suárez đã đăng đàn xin lỗi công khai trên mạng xã hội, thừa nhận hành động của mình là không thể chấp nhận.

Trước đó, Suarez từng nhận nhiều án treo giò nặng như cấm thi đấu 7 trận vào năm 2010 do cắn Otman Bakkal. Đến năm 2011, anh tiếp tục bị treo giò 8 trận vì hành vi nhục mạ Patrice Evra. Năm 2013, cựu sao Liverpool phải ngồi ngoài 10 trận vì cắn Branislav Ivanovic. Chỉ 1 năm sau, anh tiếp tục nhận án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp trên toàn thế giới trong 4 tháng vì cắn Giorgio Chiellini.