Cú sốc với Arsenal

Arsenal vừa nhận tin không vui khi đội trưởng Martin Odegaard dính chấn thương dây chằng đầu gối và dự kiến phải ngồi ngoài ít nhất 9 trận.

Odegaard nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ người Na Uy gặp vấn đề ở dây chằng chéo bên trong (MCL) trong chiến thắng 2-0 trước West Ham tại Premier League hôm 4/10. Anh buộc phải rời sân ngay trong hiệp một, để lại nỗi lo lớn cho HLV Mikel Arteta.

Theo BBC, Odegaard nhiều khả năng chỉ có thể trở lại sau loạt trận quốc tế vào giữa tháng 11. Điều này đồng nghĩa anh sẽ bỏ lỡ loạt trận quan trọng ở Premier League gặp Fulham, Crystal Palace, Burnley và Sunderland, cũng như hai trận tại Champions League với Atletico Madrid, Slavia Prague cùng trận League Cup gặp Brighton.

Đáng chú ý, Odegaard liên tục gặp rắc rối với chấn thương từ đầu mùa. Trước đó, anh từng rời sân sớm trong 3 trận liên tiếp tại Premier League, đồng thời dính chấn thương vai hồi tháng 9. Tính từ đầu mùa, ngôi sao 26 tuổi mới ra sân vỏn vẹn 7 lần.

Sự vắng mặt của Odegaard được xem là tổn thất nặng nề, khi anh không chỉ là thủ lĩnh tinh thần mà còn là "bộ não" trong lối chơi của Arsenal. Dù vậy, đội bóng của Arteta vẫn đang dẫn đầu Premier League sau 7 vòng đấu, hơn Livepool 1 điểm.

