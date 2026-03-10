Khi Real Madrid cần khác biệt, họ có Vinicius

Hiệu suất ghi bàn vượt trội, đồng thời ít gặp chấn thương giúp Vinicius trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Real Madrid khi đối đầu Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3.

Vinicius là cầu thủ hiệu quả bậc nhất đội hình Real Madrid ở Champions League.

Theo AS, tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, Vinicius được xem là là người có thể định đoạt trận đấu với Man City. Niềm tin của ban lãnh đạo và ban huấn luyện dành cho tiền đạo người Brazil là tuyệt đối, bởi những gì anh thể hiện tại đấu trường châu Âu suốt nhiều mùa giải qua.

Thống kê cho thấy Vinicius đặc biệt bùng nổ ở các vòng knock-out Champions League. Trong 20 trận đấu loại trực tiếp (tính cả chung kết) khoác áo Real Madrid, anh ghi dấu giày trong 17 trận, với 14 bàn thắng và 12 kiến tạo. Con số giúp Vinicius trở thành một trong những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất ở giai đoạn quyết định của giải đấu trong gần một thập kỷ qua.

Không chỉ hiệu quả, Vinicius còn duy trì phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Trong 8 mùa giải, tiền đạo sinh năm 2000 ghi 32 bàn sau 78 trận Champions League, đạt hiệu suất 0,41 bàn mỗi trận, gần gấp đôi so với mức ghi bàn trung bình tại La Liga (0,21 bàn/trận). Điều đó cho thấy Champions League dường như là sân khấu lý tưởng để Vinicius phát huy khả năng.

Mùa giải này, ngoại trừ 2 trận gặp Getafe và Celta Vigo có phần trầm lắng, Vinicius vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Trước đó, anh từng lập chuỗi ghi 5 bàn trong 4 trận liên tiếp, gồm cú đúp trước Osasuna, 2 bàn vào lưới Real Sociedad và màn trình diễn nổi bật trước Benfica ở vòng play-off, góp công giúp Real Madrid đi tiếp.

Vinicius thi đấu cực kỳ bùng nổ ở vòng knock-out Champions League.

Một yếu tố khác khiến Vinicius được đánh giá cao là nền tảng thể lực bền bỉ. Anh hiếm khi vắng mặt vì chấn thương và gần như luôn sẵn sàng khi đội bóng cần. Mùa này, tiền đạo Brazil thi đấu 3.102 phút, là cầu thủ ngoài thủ môn ra sân nhiều thứ 2 của đội, chỉ sau Federico Valverde.

Trong suốt 8 mùa giải tại Real Madrid, Vinicius chỉ gặp một chấn thương cơ đáng kể, còn lại chủ yếu là những vấn đề nhỏ. Thật vậy, Vinicius chỉ bỏ lỡ 28 trong tổng số 389 trận có thể thi đấu, tương đương 7,1%, con số rất thấp đối với một cầu thủ tấn công thường xuyên bị đối phương theo kèm chặt.

Do đó, khi Real Madrid chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu với Man City, niềm tin ở Valdebebas gần như được đặt trọn vào Vinicius. Với tốc độ, khả năng đột phá và bản lĩnh ở Champions League, tiền đạo người Brazil được kỳ vọng sẽ một lần nữa tạo nên khác biệt trong những đêm châu Âu đặc biệt của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.