Pha đá phạt của Joao Felix tạo điều kiện để Simakan ghi bàn phút 95, giúp Al Nassr đánh bại NEOM và giữ vững ngôi đầu Saudi Pro League.

Joao Felix giúp Al Nassr thắng nghẹt thở khi vắng Ronaldo.

Al Nassr bước vào trận gặp NEOM thuộc vòng 25 Saudi Pro League hôm 8/3 mà không có Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha dính chấn thương và đang được theo dõi từng ngày. Điều đó buộc HLV Jorge Jesus phải tìm lời giải khác cho hàng công nếu muốn duy trì mạch thắng trong cuộc đua vô địch.

Felix trở thành cái tên được đặt nhiều kỳ vọng nhất. Anh đá cặp với Al Hamdan trên hàng công, trong khi phần còn lại của đội hình gần như là lựa chọn mạnh nhất của Al Nassr. Áp lực chiến thắng cũng rất rõ ràng, bởi Al Ahli đã giành trọn ba điểm trước đó.

Ngay từ hiệp một, Al Nassr kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều pha tấn công. Cơ hội rõ ràng nhất thuộc về Sadio Mane. Tiền đạo người Senegal tung cú sút chân trái ở cự ly gần nhưng thủ môn Luis Maximiano kịp cản phá.

Dù tấn công nhiều, Al Nassr vẫn thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Họ tạo được sức ép liên tục, nhưng các pha bóng cuối cùng lại thiếu độ chính xác. Sự vắng mặt của Ronaldo vì thế càng được cảm nhận rõ.

Sang hiệp hai, NEOM bắt đầu chơi cởi mở hơn. Đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ tấn công đáng chú ý như Doucoure, Benrahma và Lacazette. Họ cũng tạo ra vài tình huống khiến hàng thủ Al Nassr phải cảnh giác.

Hai pha dứt điểm của Tanfouri và Benrahma lần lượt đưa bóng trúng khung gỗ. Phía Al Nassr cũng có một tình huống tương tự khi cú sút của Brozovic ở phút 74 dội cột.

Thời gian trôi dần về cuối trận và sức ép bắt đầu tăng lên với đội chủ nhà. Al Nassr dồn toàn lực tấn công để tìm bàn thắng quyết định.

Khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến ở phút 95. Felix thực hiện một quả đá phạt chính xác, đưa bóng đến vị trí thuận lợi ở cột xa. Simakan băng vào đánh đầu ghi bàn, mang về chiến thắng 1-0.

Đó là bàn thắng muộn nhưng cực kỳ quan trọng. Nhờ pha bóng này, Al Nassr tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 64 điểm, hơn CLB xếp sau là Al Ahli 2 điểm.

Trong một trận đấu thiếu Cristiano Ronaldo, Al Nassr vẫn tìm được cách giành trọn ba điểm. Và người mở ra khác biệt chính là Felix.