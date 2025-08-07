Sesko đặt dấu chấm hết cho Hojlund?

Sự có mặt của tân binh Benjamin Sesko có thể khiến Rasmus Hojlund phải rời sân Old Trafford trong hè này.

Hojlund nguy cơ phải rời MU. Ảnh: Reuters.

Theo M.E.N, Hojlund không có nhiều cơ hội trụ lại MU trong thời gian tới. Tiền đạo 22 tuổi này hiểu rằng nếu Sesko gia nhập sân Old Trafford, anh sẽ không còn chỗ đứng trong đội hình.

Sau các trận giao hữu tại Mỹ hồi tuần trước, Hojlund phát biểu rằng anh dự định ở lại MU và chiến đấu cho vị trí của mình. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim lại không xác nhận việc sẽ giữ tuyển thủ người Đan Mạch.

"Ý định của tôi rất rõ ràng, đó là ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bất kể chuyện gì xảy ra", Hojlund chia sẻ.

Đội tuyển Đan Mạch có khả năng cao sẽ giành vé tham dự World Cup 2026, nhưng Hojlund đã mất suất đá chính do phong độ kém. Anh chỉ ghi được một bàn trong 15 trận gần đây cho đội tuyển quốc gia. Điều này có nghĩa Hojlund cần ra sân nhiều hơn để cải thiện phong độ, nhưng HLV Amorim không đảm bảo được điều đó.

Cuối tuần trước, BBC cũng đưa tin MU sẵn sàng bán Hojlund với mức phí 30 triệu bảng, thấp hơn nhiều con số 72 triệu bảng mà đội chi ra để đem anh về từ Atalanta.

Mùa trước, Hojlund chỉ ghi được 10 bàn cho MU, trong đó có 4 bàn ở Premier League. Với tình hình hiện tại, tương lai của anh tại Old Trafford đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết.

