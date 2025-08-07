'Quả bom' chuyển nhượng mới của Liverpool

Liverpool lên kế hoạch khuấy đảo thị trường chuyển nhượng hè 2025 với việc chiêu mộ Bradley Barcola từ PSG.

Barcola trở thành mục tiêu tiếp theo của Liverpool.

Sau loạt bản hợp đồng đắt giá, Liverpool chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo L’Équipe, đội bóng thành phố cảng nhắm đến Bradley Barcola của PSG như một phương án tiềm năng nếu không chiêu mộ được Alexander Isak hoặc Rodrygo Goes.

So với Isak hay Rodrygo, Barcola nổi bật nhờ lối chơi bùng nổ, kỹ thuật và tiềm năng lớn để trở thành mảnh ghép hoàn hảo bên cạnh các ngôi sao hiện tại ở sân Anfield. Tuy nhiên, thương vụ này không hề đơn giản.

PSG nổi tiếng cứng rắn trên bàn đàm phán, và HLV Luis Enrique không muốn mất đi một trong những quân bài sáng giá của mình. Dù vậy, vị thế của Barcola ở Paris phần nào bị lung lay sau khi Kvaratskhelia cập bến với giá 70 triệu euro, cùng với sự thăng hoa của tài năng trẻ Desire Doue. Điều này khiến Barcola cân nhắc lại tương lai và tạm dừng quá trình đàm phán gia hạn với PSG.

Liverpool tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh thương vụ. PSG tuyên bố sẽ không đàm phán nếu không nhận được lời đề nghị vượt mốc 100 triệu euro, nhưng con số này không phải là rào cản quá lớn với "The Kop", bởi họ từng sẵn sàng chi 120 triệu euro cho Isak.

Hiện chưa có lời đề nghị chính thức nào được gửi đi, nhưng theo nhiều nguồn tin, Liverpool có thể hành động trong vài giờ tới để chiêu mộ "quả bom" mới mang tên Barcola. Trước đó, Liverpool khuấy đảo kỳ chuyển nhượng hè với loạt tân binh đình đám như Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong và Milos Kerkez.