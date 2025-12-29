Pulisic bác tin hẹn hò Sydney Sweeney

Christian Pulisic bác bỏ những đồn đoán xoay quanh việc hẹn hò nữ diễn viên nổi tiếng Sydney Sweeney, khẳng định đây chỉ là tin giả lan truyền trên mạng xã hội.

Pulisic khẳng định không hẹn hò Sydney Sweeney.

Pulisic trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện nhiều thông tin cho rằng đội trưởng tuyển Mỹ đang bí mật hẹn hò với Sydney Sweeney, nữ diễn viên đình đám của loạt phim Euphoria. Tin đồn càng lan rộng sau khi Sweeney xác nhận chia tay vị hôn phu Jonathan Davino hồi đầu năm 2025.

Trước làn sóng suy đoán rầm rộ, Pulisic phá vỡ im lặng bằng thông điệp thẳng thắn trên mạng xã hội. Ngôi sao của Milan viết: "Làm ơn dừng bịa đặt những câu chuyện về đời tư của tôi. Ai đó phải chịu trách nhiệm, vì điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác". Anh cũng để lại bình luận dưới một bài đăng lan truyền tin đồn: "Tin giả. Dừng những lời đồn ngớ ngẩn này lại".

Trái với những đồn đoán, Pulisic được cho là đang trong mối quan hệ lâu dài với nữ golfer Alexa Melton. Mối quan hệ tình cảm giữa hai người xuất hiện từ mùa hè 2024 trước khi cả hai chính thức công khai và thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên nhau trên mạng xã hội.

Kể từ khi rời Chelsea và Premier League để gia nhập AC Milan vào tháng 7/2023, Pulisic nhanh chóng khẳng định vị thế như một trong những cầu thủ Mỹ thành công nhất tại châu Âu. Tiền vệ tấn công sinh năm 1998 ghi 41 bàn và có 25 kiến tạo sau 114 lần ra sân cho đội bóng áo sọc đỏ-đen.

Trong khi đó, việc Sweeney trở lại trạng thái độc thân khiến giới cầu thủ xôn xao. Nhiều cầu thủ Premier League được cho làn tán tỉnh cô, thậm chí mời cô du lịch châu Âu, gửi hoa hoặc tìm cách tiếp cận riêng tư.