Nghi vấn Pulisic hẹn hò diễn viên Sweeney

  • 19:41 27/12/2025

Xuất hiện nhiều tin đồn tình cảm giữa ngôi sao của AC Milan, Christian Pulisic, và mỹ nhân "vạn người mê" Sydney Sweeney.

Pulisic và Sweeney bí mật hẹn hò nhau?

Tờ La Gazzetta dello Sport tiết lộ ngôi sao tuyển Mỹ và nữ diễn viên đồng hương dường như có mối quan hệ tình cảm bí mật. Nếu Pulisic là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Mỹ và đang có phong độ xuất sắc tại Milan, thì Sweeney là nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ gợi cảm, được săn đón thời gian qua.

Tuy nhiên, thông tin này chưa được người trong cuộc xác nhận. Trước đó, Pulisic từng hẹn hò với golfer chuyên nghiệp Alexa Melton từ năm 2024, nhưng gần đây không có dấu hiệu cho thấy họ còn bên nhau.

Về phần Sweeney, cô chấm dứt đính hôn với Jonathan Davino và gần đây bị đồn hẹn hò doanh nhân Scooter Braun. Cho đến nay, cả Pulisic lẫn Sweeney đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về những đồn đoán này.

Sweeney sinh năm 1997, từng là vận động viên võ thuật và trượt tuyết trước khi theo đuổi diễn xuất. Những năm gần đây, người đẹp trở thành mỹ nhân đầy triển vọng của Hollywood khi liên tục xuất hiện trong những tác phẩm gây được tiếng vang.

Cô được xem là biểu tượng gợi cảm mới của kinh đô điện ảnh. Người đẹp chuộng phong cách táo bạo, tôn dáng và tự tin thể hiện vẻ đẹp cơ thể. Tuy nhiên, phong cách này cũng khiến cô nhiều lần gây tranh cãi.

Tường Linh

Pulisic Võ thuật Sydney Sweeney

