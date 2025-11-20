Lionel Messi không kìm được nước mắt khi chứng kiến đoạn video do các CĐV Barcelona thực hiện, gửi gắm lời cảm ơn đến siêu sao người Argentina.

Khoảnh khắc Messi nghẹn ngào Khi xem đoạn video tri ân của CĐV Barcelona, khoảnh khắc "Gracias Leo" hiện lên khiến Lionel Messi không thể kìm nước mắt.

Tối 19/11 (giờ Hà Nội), Messi được tạp chí SPORT vinh danh là cầu thủ được yêu mến nhất trong lịch sử Barcelona, minh chứng rõ ràng cho di sản và tầm ảnh hưởng không thể thay thế của anh tại câu lạc bộ. Đây là lời tri ân cá nhân, biểu tượng cho mối liên kết bền chặt giữa Messi và Barcelona khi anh giành 35 danh hiệu lớn, trong đó có 10 chức vô địch La Liga và 4 Champions League. Tại sự kiện, SPORT công chiếu đoạn video fan gửi tới Leo.

Video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Messi, ghi dấu ấn không thể xóa nhòa tại Camp Nou, và kết thúc bằng hình ảnh một bức tranh tường với dòng chữ "Gracias Leo", cũng là lời tri ân từ hàng triệu người hâm mộ.

Khoảnh khắc khiến Messi bật khóc, thể hiện tình cảm gắn bó đặc biệt với đội bóng từng là ngôi nhà thứ hai của anh trong hơn hai thập kỷ.

Siêu sao 38 tuổi chia sẻ: "Barcelona là nhà của tôi, là nơi của con người tôi, là chốn thân thuộc. Tôi biết ơn vì điều này, xin cảm ơn tất cả người dân Barcelona. Tôi còn có một tình cảm đặc biệt dành cho mọi thứ tại đây".

CĐV và giới truyền thông đều nhận xét khoảnh khắc Messi bật khóc là "khoảnh khắc mà ngay cả đàn ông cũng rơi nước mắt". Dù rời Camp Nou để tìm thử thách mới, mối liên hệ giữa Messi và Barcelona vẫn không hề phai nhạt,. Ký ức về anh sẽ luôn sống trong trái tim người hâm mộ xứ Catalonia.