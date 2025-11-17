Kỳ tích World Cup của Ronaldo, Messi

Cristiano Ronaldo cùng Lionel Messi sẽ có cơ hội tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, một cột mốc lịch sử trong làng bóng đá thế giới.

Ronaldo chinh phục thêm kỷ lục tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 vào thời điểm World Cup 2026 khai mạc vào tháng 6 năm sau. Chân sút của Al Nassr từng khẳng định đây sẽ là "cơ hội cuối cùng" để chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Mặc dù có thể bị treo giò 1-2 trận sau thẻ đỏ ở trận thua 0-2 trước Ireland cuối tuần trước, Ronaldo dự kiến vẫn là trung tâm trên hàng công của HLV Roberto Martinez tại World Cup 2026.

Nhờ việc Bồ Đào Nha giành vé sau chiến thắng 9-1 trước Armenia hôm 16/11, Ronaldo sẽ sánh ngang Lionel Messi, khi cả hai sẽ có lần thứ 6 tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, bộ đôi siêu sao này san bằng kỷ lục 5 lần dự World Cup của huyền thoại Lothar Matthaus (Đức).

Trong khi Messi hoàn thành giấc mơ bằng chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina, Ronaldo vẫn còn thiếu danh hiệu này dù đã có trong tay vô số thành tích lớn: vô địch Euro 2016, hai lần vô địch Nations League, 5 danh hiệu Champions League, cùng các cúp quốc nội ở Anh, Tây Ban Nha và Italy.

Việc góp mặt tại World Cup 2026 giúp Ronaldo tiến gần thêm cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Anh cũng đang là tay săn bàn số một ở các vòng loại World Cup với 41 pha lập công.

