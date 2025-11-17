Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kỳ tích World Cup của Ronaldo, Messi

  • Thứ hai, 17/11/2025 10:38 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Cristiano Ronaldo cùng Lionel Messi sẽ có cơ hội tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, một cột mốc lịch sử trong làng bóng đá thế giới.

Ronaldo chinh phục thêm kỷ lục tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 vào thời điểm World Cup 2026 khai mạc vào tháng 6 năm sau. Chân sút của Al Nassr từng khẳng định đây sẽ là "cơ hội cuối cùng" để chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Mặc dù có thể bị treo giò 1-2 trận sau thẻ đỏ ở trận thua 0-2 trước Ireland cuối tuần trước, Ronaldo dự kiến vẫn là trung tâm trên hàng công của HLV Roberto Martinez tại World Cup 2026.

Nhờ việc Bồ Đào Nha giành vé sau chiến thắng 9-1 trước Armenia hôm 16/11, Ronaldo sẽ sánh ngang Lionel Messi, khi cả hai sẽ có lần thứ 6 tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, bộ đôi siêu sao này san bằng kỷ lục 5 lần dự World Cup của huyền thoại Lothar Matthaus (Đức).

Trong khi Messi hoàn thành giấc mơ bằng chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina, Ronaldo vẫn còn thiếu danh hiệu này dù đã có trong tay vô số thành tích lớn: vô địch Euro 2016, hai lần vô địch Nations League, 5 danh hiệu Champions League, cùng các cúp quốc nội ở Anh, Tây Ban Nha và Italy.

Việc góp mặt tại World Cup 2026 giúp Ronaldo tiến gần thêm cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Anh cũng đang là tay săn bàn số một ở các vòng loại World Cup với 41 pha lập công.

Khoảnh khắc Ronaldo chọc tức cầu thủ Ireland Hành động trêu chọc cầu thủ Nathan Collins (Ireland) của Cristiano Ronaldo khiến anh bị chỉ trích trong thất bại 0-2 của Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo world cup

    Đọc tiếp

    Haaland boc tran gioi han cua Italy hinh anh

    Haaland bóc trần giới hạn của Italy

    4 giờ trước 07:24 17/11/2025

    0

    Thua 1-4 ngay tại San Siro, tuyển Italy hiểu họ không đánh mất một trận đấu. Họ đánh mất ảo tưởng về chính mình.

    Doi thu cua Italy o vong play-off hinh anh

    Đối thủ của Italy ở vòng play-off

    4 giờ trước 07:06 17/11/2025

    0

    Lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 20/11 và Italy sẽ sớm biết chính xác đối thủ trong trận bán kết.

    Bo Dao Nha manh hon khi vang Ronaldo? hinh anh

    Bồ Đào Nha mạnh hơn khi vắng Ronaldo?

    5 giờ trước 07:05 17/11/2025

    0

    Tranh cãi nổ ra về vai trò của tiền đạo Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha sau khi đội tuyển này giành vé dự World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý