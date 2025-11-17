Bồ Đào Nha mạnh hơn khi vắng Ronaldo?

Tranh cãi nổ ra về vai trò của tiền đạo Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha sau khi đội tuyển này giành vé dự World Cup 2026.

Vai trò của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha bị đặt dấu hỏi. Ảnh: Reuters.

Những lời bàn tán xuất hiện nhiều hơn tại World Cup 2022. Khi đó, Ronaldo rơi vào giai đoạn sa sút phong độ ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Tại Qatar, anh chỉ ghi được một bàn, trong khi người đá thay là Goncalo Ramos lại chơi ấn tượng.

Điều này dẫn tới việc Ronaldo bị loại khỏi đội hình xuất phát ở trận tứ kết gặp Morocco, trận đấu mà Bồ Đào Nha thua 0-1 và bị loại. Không ít ý kiến thời điểm ấy cho rằng sự nghiệp quốc tế của CR7 đã chấm dứt.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Kể từ sau World Cup 2022, Ronaldo vẫn đều đặn ra sân và ghi bàn cho đội tuyển, với 25 bàn sau 30 trận. Dưới thời HLV Roberto Martínez, CR7 tiếp tục là trung tâm của hàng công Bồ Đào Nha.

Dù vậy, chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Ireland gần đây lại khiến tranh luận bùng lên. Ở trận Ronaldo vắng mặt, Bồ Đào Nha thắng Armenia tới 9-1, qua đó chính thức giành vé dự World Cup 2026. Điều này làm dấy lên câu hỏi: liệu Bồ Đào Nha có còn phụ thuộc vào CR7 hay không?

Ronaldo dính thẻ đỏ ở trận gặp Ireland. Ảnh: Reuters.

Thống kê cho thấy kể từ sau World Cup 2022, Bồ Đào Nha thi đấu 36 trận, Ronaldo góp mặt 30 trận. Khi có CR7 trên sân, đội tuyển thắng 70% số trận, ghi trung bình 2,2 bàn/trận.

Khi vắng Ronaldo, tỷ lệ thắng giảm xuống 66,6%, nhưng số bàn thắng trung bình lại tăng vọt lên 4,8 bàn/trận. Trước trận thắng Armenia, Bồ Đào Nha cũng từng ghi 9 bàn vào lưới Luxembourg năm 2023, và Ronaldo cũng không góp mặt trong trận đó.

Dù vậy, về mặt đóng góp, Ronaldo vẫn tỏ ra vượt trội. Với 226 trận, 143 bàn và 37 kiến tạo, CR7 sở hữu hiệu suất đáng kinh ngạc: trung bình cứ 100 phút anh lại trực tiếp tạo ra một bàn thắng cho đội tuyển. Không tiền đạo nào của Bồ Đào Nha trong nhiều năm qua có thể sánh được với CR7.

Hiện tại, Bồ Đào Nha đã giành vé dự World Cup 2026, nhưng Ronaldo đối diện nguy cơ vắng mặt 1–2 trận đầu do án treo giò. Dù tranh cãi vẫn còn, đóng góp của CR7 cho đội tuyển là điều không thể phủ nhận.

Cận cảnh pha giật cùi chỏ của Ronaldo Rạng sáng 14/11, Cristiano Ronaldo có tình huống mất kiểm soát khi Bồ Đào Nha thua CH Ireland 0-2 thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.