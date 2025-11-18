Cảnh hỗn loạn ở giải bóng đá Argentina

Trận play-off ở giải hạng Nhì Argentina biến thành bi kịch khi cảnh sát chống bạo động buộc phải tràn xuống sân và xịt hơi cay vào các cầu thủ để dập tắt hỗn chiến sau tiếng còi mãn cuộc.

Cầu thủ Moron bị cảnh sát xịt hơi cay.

Deportivo Madryn thắng 1-0 trước Deportivo Moron hôm 17/11, qua đó bước vào trận chung kết tranh vé lên chơi tại Primera Division. Nhưng thay vì được ăn mừng, đội chủ nhà phải chứng kiến khung cảnh hỗn loạn hiếm thấy tại Coliseo del Golfo.

Mọi chuyện bắt nguồn từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài Pablo Echavarria. Ông cho Madryn hưởng quả đá phạt dẫn tới bàn thắng của Santiago Postel trong hiệp một - tình huống khiến cầu thủ Moron nổi giận. Dù kiểm soát thế trận, đội khách không thể ghi bàn và sự ức chế càng dâng cao khi Joaquin Livera bị truất quyền thi đấu đầu hiệp hai.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, mọi thứ lập tức vượt ngoài tầm kiểm soát. Cầu thủ, ban huấn luyện hai đội và cả CĐV đổ xuống sân, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn với những cú đấm, cú đá và những màn rượt đuổi đầy bạo lực.

Cầu thủ chống trả quyết liệt.

Cảnh sát chống bạo động phải lập hàng rào trên sân, nhưng nhiều cầu thủ Moron trong trang phục trắng - đỏ lao tới đạp vào lá chắn của lực lượng an ninh. Khi họ áp sát quá mức, cảnh sát buộc phải dùng hơi cay đẩy lùi nhóm cầu thủ quá khích. Những người bị xịt cay lập tức lùi lại, ôm mặt, nhưng tình hình vẫn căng thẳng khi các cầu thủ tiếp tục lao vào nhau.

Nhiều cầu thủ Moron thậm chí đuổi theo một cầu thủ Madryn và tìm cách đá vào người này. Trên khán đài, pháo sáng được đốt lên, tạo thêm bầu không khí ngột ngạt. Có cầu thủ bị vật ngã xuống cỏ, thậm chí một người của Moron còn bị cảnh sát khóa đầu kéo đi khỏi khu vực nóng.

Chai lọ bị ném xuống sân khi lực lượng an ninh cố gắng tách hai bên và phải mất nhiều thời gian mới ổn định lại tình hình. Sau tất cả, Deportivo Madryn sẽ bước vào trận chung kết play-off gặp Estudiantes de Rio Cuarto, nhưng dư âm cuộc hỗn loạn sau trận chắc chắn sẽ còn bị nhắc lại trong nhiều ngày tới.