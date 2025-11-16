Cầu thủ Argentina bị cắm chìa khóa ôtô vào đầu

Vụ việc gây rúng động bóng đá Argentina khi cầu thủ Jonathan Smith phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị cắm chìa khóa ô tô vào đầu sau cuộc ẩu đả hỗn loạn trên khán đài.

Jonathan Smith bị tổn thương hộp sọ.

Smith, 35 tuổi, hiện thuộc biên chế CLB General Lamadrid (giải hạng Tư Argentina). Anh có mặt tại sân để xem con gái thi đấu trong một trận bóng đá nữ U16 tại thành phố Berazategui, tỉnh Buenos Aires. Tuy nhiên, theo El Grafico, bầu không khí bất ngờ biến thành hỗn chiến khi một nhóm phụ huynh lao vào đánh nhau ngay trên khán đài.

Sự việc nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong lúc can thiệp, Smith bị tấn công và dính chấn thương nghiêm trọng. Những hình ảnh gây sốc lan truyền trên mạng cho thấy tiền vệ người Argentina bị chảy máu đầm đìa với một chiếc chìa khóa cắm thẳng vào hộp sọ.

Smith được đưa đi cấp cứu ngay lập tức và phẫu thuật khẩn vì gãy xương sọ. Theo nhật báo Ole, ca mổ thành công, chiếc chìa khóa không làm tổn thương mạch máu hay động mạch quan trọng – điều được xem là may mắn lớn trong cái rủi.

Cảnh sát sau đó xác định và bắt giữ nghi phạm Gaston Omar Alvarez, 40 tuổi. Chiếc xe Chevrolet Zafira của người này cũng bị thu giữ. Alvarez bị bắt với nhiều vết thương trên mặt, dấu hiệu của việc tham gia ẩu đả. Con gái của Smith cũng bị thương và được đưa tới bệnh viện Evita Pueblo để điều trị.

Nguồn tin cho biết cơ quan chức năng đang xem xét xử lý vụ việc theo hướng giết người bất thành, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc bạo lực.

Smith vừa gia nhập Lamadrid vào tháng 1 sau nhiều năm thi đấu tại các giải hạng dưới của Argentina.