Giá vé gây sốc của tuyển Argentina tại châu Phi

Trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm ngày độc lập, Angola đưa ra quyết định bất ngờ khi bán vé trận giao hữu gặp Argentina với giá chỉ 1 USD.

Angola sắp có ngày hội bóng đá lớn nhất trong lịch sử khi đội tuyển Argentina, đương kim vô địch thế giới, sẽ đến Luanda thi đấu.

Theo Ole, chính phủ Angola muốn mọi người dân có thể dễ dàng được vào sân nhất có thể, để xem các thần tượng từ Nam Mỹ thi đấu. Đây là một phần của nỗ lực biến sự kiện thành một dịp lễ hội lớn, thu hút sự chú ý toàn cầu.

Trận đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Angola, diễn ra tại sân vận động 11 de Novembro, vào tối 14/11. Với sức chứa 50.000 chỗ ngồi, trận đấu không chỉ là một dịp thể thao mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Với giá ưu đãi (cao nhất chỉ từ 10- 60 USD , bên cạnh các loại giá 1- 6 USD ), vé xem trận đấu được bán hết chỉ trong vài giờ. Điều này phản ánh mong muốn của người hâm mộ Angola được chứng kiến Messi và đội tuyển Argentina trực tiếp, đồng thời tham gia vào một sự kiện mang tính lịch sử.

Theo Sport News Africa, chính phủ Angola chi khoảng 12 triệu euro để mời Messi cùng các ngôi sao như Lautaro Martinez sang thi đấu. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá châu Phi, cho thấy khát vọng và niềm đam mê mãnh liệt của người dân Angola với môn thể thao vua.