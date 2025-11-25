HLV Alonso sẵn sàng thay Slot

Xabi Alonso sẵn sàng dẫn dắt Liverpool nếu được mời, trong bối cảnh vị trí HLV của ông tại Real Madrid đang lung lay.

Mâu thuẫn giữa HLV Xabi Alonso và ba ngôi sao Vinicius Junior, Jude Bellingham và Rodrygo được cho là trở nên nghiêm trọng.

Theo Independent, HLV Xabi Alonso sẵn sàng chấp nhận lời mời trở thành HLV trưởng Liverpool nếu ban lãnh đạo đội bóng cũ liên hệ. Cựu tiền vệ huyền thoại của "The Kop" luôn giữ tình cảm đặc biệt với CLB chủ sân Anfield và coi việc dẫn dắt Liverpool là “công việc trong mơ”.

Giám đốc Thể thao Liverpool, hiện tại, Michael Edwards, muốn mời Alonso về từ lâu. Tiết lộ này diễn ra trong bối cảnh ghế huấn luyện viên của Xabi Alonso tại Real Madrid đang ngày càng bất ổn.

Một bộ phận cầu thủ trong đội một "Los Blancos" bất mãn với cách sử dụng nhân sự và triết lý chiến thuật của vị HLV 43 tuổi. Sự bất mãn này đang âm ỉ lan rộng trong phòng thay đồ, khiến áp lực lên Alonso ngày càng lớn dù đội bóng vẫn đang cạnh tranh ở cả ba mặt trận.

Chuỗi kết quả nghèo nàn, gồm hai trận thua và một trận hòa, làm lộ rõ những vấn đề âm ỉ trong phòng thay đồ, khiến sự ủng hộ dành cho Alonso ngày càng suy giảm. Khả năng HLV này bị Real sa thải hoàn toàn có thể xảy ra.

Về phần Liverpool, họ chưa có ý định sa thải HLV Slot ngay lúc này. Tuy nhiên, nếu CLB thành phố cảng tiếp tục chơi tệ trong chuỗi trận mang tính bước ngoặt sắp tới, khả năng HLV người Hà Lan mất ghế sẽ được tính đến.

Nếu Liverpool thực sự quyết định thay thế Arne Slot hoặc có biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo, Alonso sẽ là ứng cử viên số một mà ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield nhắm đến.