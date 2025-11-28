Fabregas đã đủ tầm cho một ghế lớn ở La Liga?

Como thăng hoa, lối chơi định hình, cầu thủ tiến bộ - Fabregas đang hội đủ những tố chất mà các đội La Liga tìm kiếm cho một cuộc tái thiết.

Những gì Cesc Fabregas đang làm tại Como không còn dừng ở mức một hiện tượng nhất thời. Ông tạo dựng một đội bóng mới lên hạng đủ bản lĩnh chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu. Thành quả ấy khiến câu hỏi về khả năng dẫn dắt một CLB lớn La Liga trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Một hành trình đi lên được tạo bằng hệ thống rõ ràng

Fabregas tiếp quản Como khi đội còn chơi ở Serie B và chưa có mục tiêu nào rõ rệt. Thế nhưng chỉ sau vài tháng, Como lên Serie A, rồi trụ lại bằng một mùa giải ổn định.

Mùa trước, họ kết thúc với vị trí thứ 10, hơn nhóm rớt hạng tới 14 điểm. Mùa 2025/26, đội còn tạo ra bước tiến mạnh hơn, khi đứng thứ 6 và chỉ thua đúng một trận sau 13 vòng.

Tỷ lệ thắng của Fabregas trong 58 trận đầu tiên dừng ở mức 40%, theo thống kê của Transfermarkt. Con số ấy không gây ấn tượng nếu nhìn riêng lẻ, nhưng lại nặng giá trị khi đặt vào bối cảnh một đội bóng vừa thăng hạng, ngân sách nhỏ và phải đối mặt với môi trường chiến thuật bậc nhất châu Âu.

Como ghi 24 bàn, chỉ thủng lưới 13 lần, và vẫn duy trì sự chắc chắn khi thi đấu sân khách. Trận thắng Torino 5-1 cho thấy sự trưởng thành trong cách vận hành: đội giữ cự ly tốt, chuyển trạng thái mượt mà và tạo ra những miếng phối hợp sắc gọn. Đó là dấu hiệu của một tập thể đã hiểu sâu triết lý của HLV.

Xabi Alonso từng khởi nghiệp với đội B Real Sociedad, thi đấu gần như trọn vẹn ở giải hạng ba, nơi áp lực nhẹ hơn và chênh lệch trình độ rõ rệt hơn. Hansi Flick từng làm việc tại Hoffenheim thời điểm CLB còn ở hạng thấp Đức. Simeone cũng bắt đầu ở Argentina, môi trường quen thuộc với ông.

Fabregas đang giúp Como bay cao.

Fabregas lại phải bước vào Serie A ngay từ mùa đầu tiên ở đỉnh cao, với một đội bóng còn thiếu kinh nghiệm. Những HLV kia có tỷ lệ thắng tốt hơn, nhưng họ không gánh mức độ thử thách tương tự trong quãng khởi nghiệp.

Fabregas thua thiệt về số liệu, nhưng lại vượt trội về mức độ khắc nghiệt của môi trường. Khi một HLV trẻ duy trì được sự ổn định ở Serie A, điều đó thường phản ánh năng lực tổ chức tốt, sự nhạy cảm với biến số chiến thuật và khả năng điều chỉnh đội hình theo từng giai đoạn.

Nếu Como giữ vững vị thế hiện tại và chen chân vào nhóm bốn đội mạnh nhất Serie A, đó sẽ là một thành tựu vượt xa những gì Alonso, Flick hay Simeone từng có trong 58 trận đầu tiên. Betfair đánh giá khả năng này ở mức 5.0, con số cho thấy niềm tin có cơ sở, khi Como sở hữu hàng thủ thuộc nhóm tốt nhất giải, lối chơi giàu tính tổ chức và phong độ sân khách ổn định.

Việc đưa một đội bóng mới lên hạng vào Champions League là dấu mốc mà không nhiều HLV trẻ đạt được. Thành tích ấy còn mang ý nghĩa mạnh hơn bất kỳ tỷ lệ thắng nào, vì nó phản ánh khả năng dẫn dắt tập thể vượt giới hạn tự nhiên.

La Liga có lý do để mở cửa chờ Cesc

Fabregas cho thấy sự điềm tĩnh khi đối diện áp lực và sự linh hoạt trong cách xây dựng đội hình. Ông biết cách nâng tầm các cầu thủ giàu tiềm năng như Nico Paz, đồng thời cải thiện những người tưởng như không còn dư địa phát triển. Một HLV vừa tạo dấu ấn chiến thuật, vừa giúp cầu thủ tiến bộ thường là mẫu hình mà các đội bóng tầm trung La Liga tìm kiếm.

Những CLB như Villarreal, Betis hay Valencia đều có thể trở thành bến đỗ hợp lý khi họ bước vào giai đoạn tái thiết. Nếu Fabregas duy trì được phong độ này thêm một mùa, nhóm đội thuộc top 4 cũng không còn là viễn cảnh xa vời.

Fabregas chưa đạt đến tầm sẵn sàng cho Barcelona hay Real Madrid, nhưng ông đã chứng minh mình có đủ năng lực để dẫn dắt một đội bóng lớn của giải đấu. Con đường đi không bằng phẳng như các đồng nghiệp, và chính điều đó tạo nên giá trị.

Một HLV trẻ có thể giữ Como ở nhóm tranh châu Âu ngay trong mùa thứ hai làm việc ở Serie A luôn là tài sản hiếm. Và nếu Como đánh chiếm được suất Champions League, LaLiga sẽ không chỉ chào đón Fabregas, mà còn phải cạnh tranh để có được ông.