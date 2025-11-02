Fabregas gieo sầu cho Napoli

Rạng sáng 2/11, Napoli chỉ có được trận hòa 0-0 trước Como đang lên "như diều gặp gió" dưới sự chỉ đạo của Cesc Fabregas thuộc vòng 10 Serie A.

Napoli bất lực trước Como dù chơi trên sân nhà.

Napoli tràn đầy tự tin tiếp đón Como với phong độ tốt cùng chuỗi bất bại 16 trận liền trên thánh địa Diego Armando Maradona. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch sớm nhận ra đối thủ không còn là "tân binh dễ bắt nạt" như mùa trước. Cesc Fabregas biến Como thành tập thể kỷ luật, sắc bén và kiểm soát bóng không hề kém đối thủ.

Cơ hội ngon ăn nhất của trận đấu đến ở phút 24, khi Alvaro Morata bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính đội trưởng Como nhận trách nhiệm đá phạt, nhưng cú sút của anh quá hiền để thủ môn Napoli dễ dàng cản phá. Đó cũng là tình huống hiếm hoi khiến khán đài Maradona nín thở, bởi phần còn lại của hiệp 1 diễn ra với nhịp độ chậm và đầy toan tính.

Sang hiệp hai, Conte tung hàng loạt điều chỉnh, song hàng công Napoli vẫn tắc nghẽn trước bức tường thép của đội khách. Politano là người chơi nổi bật nhất của đội chủ nhà, với hai pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ thành Butez bên phía Como thi đấu xuất sắc, giữ vững mành lưới đến phút cuối cùng.

Thống kê cho thấy Napoli chỉ có 0,32 bàn thắng kỳ vọng (xG) – con số thấp nhất của họ từ đầu mùa, trong khi Como đạt tới 1,04 xG và thậm chí chơi lấn lướt trong nhiều thời điểm.

Cầm hòa Napoli ngay tại Maradona, Como giành điểm đầu tiên trên sân đội bóng miền Nam trong lịch sử Serie A, đồng thời nối dài chuỗi bất bại lên 8 trận, gồm 4 trận sân khách liên tiếp. Với dấu ấn chiến thuật rõ nét của Fabregas, Como bay cao với vị trí thứ 5 trên BXH Serie A.

Ngược lại, trận hòa khiến Napoli chỉ còn hơn Roma đúng 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.