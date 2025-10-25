Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội của Fabregas bất bại 7 trận liên tiếp

  • Thứ bảy, 25/10/2025 22:09 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Chuỗi trận bất bại của Cesc Fabregas cùng Como tiếp tục nối dài lên con số 7, sau trận hòa không bàn thắng trên sân Parma thuộc vòng 8 Serie A tối 25/10 (giờ Hà Nội).

Como xây chắc vị trí thứ 6 ở Serie A.

Dù không có bàn thắng, đây là 90 phút cho thấy rõ hai bộ mặt trái ngược. Ở đó, một Como tự tin kiểm soát thế trận và một Parma hoàn toàn bế tắc. Từ khi dẫn dắt Como, Cesc Fabregas biến đội bóng mới nổi thành hiện tượng thú vị bậc nhất Serie A.

Mạch 7 trận bất bại (3 thắng, 4 hòa) giúp họ vững vàng trong top 6, với hàng thủ chắc chắn và tinh thần chiến đấu cực cao. Dưới tay Fabregas, Como không chỉ giỏi cầm bóng mà còn biết cách "sống sót" trong những trận đấu gai góc.

Sau chiến thắng lịch sử 2-0 trước Juventus ở vòng trước - lần đầu tiên kể từ năm 1952, thầy trò Fabregas bước vào chuyến làm khách tại Ennio Tardini với tinh thần hưng phấn. Dù phải đá xa nhà, Como duy trì lối chơi kiểm soát và pressing tầm cao quen thuộc. Bộ đôi Morata - Da Cunha liên tục tạo ra những pha phối hợp nguy hiểm, buộc hàng thủ Parma phải co cụm.

Đội khách nắm quyền chủ động suốt hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo, thậm chí đưa được bóng vào lưới Parma ở phút 43 nhưng bàn thắng bị VAR khước từ vì lỗi việt vị. Ở hiệp hai, Fabregas chủ động xoay tua, tung Assane Diao và Martin Baturina vào sân để tăng tốc độ biên, song sự xuất sắc của thủ môn Zion Suzuki giữ lại một điểm cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, lối đá của Parma trở nên nhợt nhạt đến lạ. Tỷ lệ cầm bóng chỉ 30% cho thấy sự lép vế toàn diện của Parma. Fabregas khép lại trận đấu với nụ cười nhẹ, còn Parma chìm sâu vào khủng hoảng. Một bên là khát vọng của kẻ mới nổi, bên kia là nỗi tuyệt vọng của một tên tuổi cũ đang loay hoay tìm lại chính mình.

