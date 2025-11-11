Đội của Fabregas có nước đi táo bạo

Câu chuyện Felix Johnston, từ fan Chelsea trên Twitter đến tuyển trạch viên của Fabregas tại Como, cho thấy bóng đá đang bước vào kỷ nguyên mà tài năng có thể đến từ bất cứ đâu.

Mạng xã hội đầy rẫy những “chuyên gia bóng đá”. Nhưng đôi khi, trong biển người ấy, có một cái tên biến ảo tưởng thành sự thật. Felix Johnston, chàng trai 20 tuổi người Anh, vừa được CLB Como 1907 của Serie A bổ nhiệm làm tuyển trạch viên đội một.

Chỉ một năm trước, Johnston vẫn là người hâm mộ Chelsea chuyên đăng bài phân tích cầu thủ trẻ trên X (Twitter). Anh mày mò xem lại các trận đấu của đội học viện, viết nhận định về những cầu thủ như Lewis Hall hay Kendry Paez, rồi dần trở thành một trong những tài khoản được cộng đồng Chelsea chú ý.

“Tôi bắt đầu trong thời kỳ phong tỏa, khi bạn tôi bảo: ‘Cậu nên lên Twitter, nơi mọi người nói về bóng đá’. Tôi làm nghiêm túc, và rồi say mê với học viện Chelsea”, anh kể trên BBC Radio 5 Live.

Sự tò mò biến thành thói quen, rồi thành niềm đam mê thực thụ. Khi Chelsea chuyển hướng sang mô hình chiêu mộ cầu thủ trẻ, Johnston dành đêm trắng để xem các giải trẻ. “Tôi thức tới 2 giờ sáng để xem Paez ở World Cup U17, rồi Estevao ở Brazil. Tôi tự tìm thêm cầu thủ và bắt đầu được những người trong giới để ý”, anh nói.

Bước ngoặt đến vào tháng 4 năm nay. CLB Vejle của Đan Mạch mời anh làm cố vấn tuyển trạch. Ba tháng sau, Como liên hệ. “Giám đốc tuyển dụng của Como nhắn cho tôi trên Twitter, nói thích những gì tôi đăng và muốn tìm những tuyển trạch viên trẻ. Tôi đồng ý và chín tuần sau, có việc làm thật sự”, Johnston kể lại.

Giờ đây, Johnston vừa học đại học ở Milan, vừa làm việc cho đội bóng do Cesc Fabregas dẫn dắt. Công việc của anh là xem các cầu thủ được chọn lọc bằng dữ liệu, rồi viết báo cáo đánh giá chi tiết. “Thông thường tôi cần xem 5 trận để hoàn thiện một báo cáo. Nếu cầu thủ ít chạm bóng, tôi sẽ xem thêm”, Johnston chia sẻ.

Giám đốc tuyển dụng của Como từng làm trưởng bộ phận dữ liệu ở AZ Alkmaar, vì thế Johnston được khuyến khích kết hợp giữa số liệu và cảm nhận. Đó là hướng đi mới trong tuyển trạch, nơi một người trưởng thành từ mạng xã hội có thể trở thành nhân tố thật sự trong hệ thống chuyên nghiệp.

Como hiện đứng thứ bảy ở Serie A, thành tích ấn tượng với một đội mới thăng hạng năm ngoái. Cách làm táo bạo, chú trọng đổi mới và tìm kiếm nhân sự trẻ, đang cho thấy hiệu quả.

Johnston thậm chí đã đưa ra gợi ý đầu tiên: Deinner Ordonez, trung vệ 16 tuổi của Independiente del Valle, lò đào tạo từng sản sinh Moisés Caicedo. “Cậu ấy rất tiềm năng”, anh nói.

Từ một “chuyên gia bàn phím” trên Twitter đến nhân viên chuyên nghiệp trong đội bóng Serie A, Felix Johnston không chỉ kể lại một câu chuyện cổ tích hiện đại. Anh còn chứng minh rằng, trong kỷ nguyên bóng đá dữ liệu và mạng xã hội, niềm đam mê và sự hiểu biết thật sự vẫn có thể mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới chuyên nghiệp.